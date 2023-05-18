شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك ..أمراض العيون تسبب 7 مشكلات بالدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرؤية هي أكثر الحواس تعقيدًا لجسم الإنسان وتلعب دورًا حيويًا في وظيفة الدماغ، تتكون العين البشرية من عدة مكونات تعمل معًا لتكوين صورة متماسكة يمكن للدماغ تفسيرها وفهمها، تعتمد قدرة الدماغ على تفسير وفهم المعلومات المرئية على صحة العين، يمكن أن تؤدي صحة العين السيئة إلى العديد من الاضطرابات العصبية التي يمكن أن يكون لها تأثير على الدماغ، العين متصلة بالدماغ من خلال العصب البصري، يرسل هذا العصب إشارات من العين إلى الدماغ لمعالجة المعلومات المرئية، وإليك بعض الطرق التي يمكن أن تؤثر بها أمراض العيون على صحة الدماغ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

7 طرق يمكن أن تؤدي فيها أمراض العيون إلى مشكلات متعلقة بالدماغ:1. انخفاض وظائف المخ

يمكن أن تؤدي صحة العين السيئة إلى انخفاض وظائف المخ بسبب انخفاض المدخلات البصرية، إذا كانت العيون لا تعمل بشكل صحيح ، فقد لا يتلقى الدماغ المعلومات المرئية التي يحتاجها ليعمل في المستوى الأمثل، يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف الإدراك ، وضعف الذاكرة ، وانخفاض مدى الانتباه.

2. زيادة خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي

ارتبطت الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون بسوء صحة العين، أظهرت الأبحاث أن مشاكل العين مثل إعتام عدسة العين والزرق والتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالات التنكسية العصبية.

3. مشاكل المعالجة البصرية

قد تحدث مشاكل المعالجة البصرية بسبب ضعف صحة العين، مما يجعل من الصعب تفسير المعلومات المرئية التي يتلقاها الدماغ، يمكن أن يؤثر هذا على العديد من جوانب وظائف المخ ، بما في ذلك حل المشكلات والوعي البصري المكاني والتنسيق.

4. الاكتئاب

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو الذين يعانون من أمراض العيون مثل AMD أو إعتام عدسة العين أو الجلوكوما تشبه أعراض الخرف أو مرض الزهايمر، يمكن أن يؤدي هذا إلى الاكتئاب ويؤثر سلبًا على صحتهم العقلية ورفاههم بشكل عام.

5. اضطرابات الجهاز الدهليزي

ترتبط القضايا المتعلقة بالرؤية والتوازن ، وعندما لا تعمل العينان بشكل صحيح ، يمكن أن تؤثر على توازن الجسم، هذا يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات الدهليزي ، والتي يمكن أن تسبب الدوخة والدوار وفقدان التوازن.

6. الصداع النصفي

بعض أمراض العين مثل اللابؤرية ومتلازمة جفاف العين المزمنة يمكن أن تؤدي إلى الصداع النصفي، يمكن أن يؤثر الصداع النصفي بدوره على وظائف المخ ويؤدي إلى تغيرات في المزاج واضطرابات بصرية وانخفاض التركيز ومشاكل في الإدراك.

7. خطر السقوط

يمكن لضعف الرؤية أن يضر بالتوازن ، مما يعرض الشخص لخطر السقوط والإصابات ، خاصة عند كبار السن، يمكن أن يؤدي السقوط بعد ذلك إلى صدمة في الدماغ ، مما يؤدي إلى مشاكل مختلفة في صحة الدماغ.