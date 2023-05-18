شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاقة بين الجلوكوما ومرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلوكوما حالة متعددة العوامل تتميز بزيادة ضغط العين. كما أنها سبب رئيسي للعمى الدائم ، مما يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة. يعد مرض السكري أحد أبرز عوامل الخطر ، وهو مرض يتصاعد بمعدل ينذر بالخطر، و هو مرض تدريجي يصيب العين ويحدث نتيجة لتراكم الضغط المرتفع. نتيجة لذلك ، يؤدي هذا إلى الموت التدريجي لخلايا العقدة الشبكية. لسوء الحظ ، يعد هذا المرض سببًا رئيسيًا للعمى الذي لا يمكن علاجه في جميع أنحاء العالم وقد أصبح مشكلة صحية كبيرة. وفقا لما نشره موقع healthifyme

وتساهم عدة آليات مشتركة في الارتباط المحتمل بين الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري، كما كشفت دراسة أن مرض السكري يضاعف فرص الإصابة بالجلوكوما . يمكن أن يسبب تورم في البقعة ، يسمى الوذمة البقعية السكري. يُطلق على الجزء من شبكية العين الذي يساعدك على القراءة والقيادة ورؤية الوجوه اسم البقعة . مع مرور الوقت ، يمكن للمرض أن يدمر الرؤية الحادة في هذا الجزء من العين. هذا يؤدي إلى العمى أو فقدان البصر الجزئي. عادةً ما تحدث الوذمة البقعية عند الأشخاص الذين لديهم بالفعل علامات أخرى لاعتلال الشبكية السكري.

اعتلال الشبكية السكري

اعتلال الشبكية السكري هو حالة من أمراض العين يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر والعمى لدى مرضى السكري. وهو أحد أكثر أسباب العمى شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 65 عامًا. وتشير الدراسات إلى أنه يمثل 5٪ من العمى على مستوى العالم و15-17٪ من العمى في البلدان المتقدمة. يزداد انتشار اعتلال الشبكية السكري مع زيادة مدة الإصابة بمرض السكري. يعاني جميع الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول تقريبًا ومعظم المصابين بداء السكري من النوع 2 من درجة ما من اعتلال الشبكية السكري بعد 20 عامًا.

سبب اعتلال الشبكية السكري

يزيد ارتفاع السكر في الدم من تدفق الدم إلى شبكية العين. يعطل عملية التمثيل الغذائي داخل الخلايا ويؤدي إلى ضعف التنظيم الذاتي للأوعية الدموية. تصبح الشعيرات الدموية في النهاية غير قادرة على إمداد خلايا الشبكية بالدم ، والتي تسمى نقص تدفق الدم الشعري ، والتي قد تؤدي في النهاية إلى إغلاق الشعيرات الدموية. لسوء الحظ ، يؤدي هذا إلى موت خلايا الشبكية. يؤدي موت خلايا الشبكية إلى تحفيز عوامل النمو. تتسبب عوامل النمو هذه في تكوين أوعية دموية غير طبيعية ، والتي تنزف وتزيد الحالة سوءًا.

ملامح اعتلال الشبكية السكري

اعتلال الشبكية السكري هو حالة تقدمية تقع في مرحلتين غير تكاثريين وتكاثريين. المرحلة غير التكاثرية تسبب تمدد الأوعية الدموية الدقيقة ونزيف الشبكية. مع تقدمه ، يمكننا أن نرى نزيفًا وريديًا وتشوهات في الأوعية الدموية. ثم تنتقل هذه المرحلة إلى مرحلة التكاثر ، حيث تتضرر شبكية العين بشدة. هناك تليف شبكي وتندب وتشكيل أوعية دموية جديدة غالبًا ما تنزف.

ويمكن لأي شخص مصاب بداء السكري لفترات طويلة أن يصاب بمرض العين السكري. ومع ذلك ، فإن مخاطرك تكون أكبر إذا كان لديك أي من الشرطين الإضافيين ، وهما:

ارتفاع مستويات السكر في الدم غير المنظمة

ارتفاع ضغط الدم غير المعالج

قد يؤدي التدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض العين السكري.