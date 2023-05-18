شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن تؤثر الصدفية على العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يفترض الناس أن الصدفية هي "مجرد مرض جلدي". لكن بشكل أكثر دقة، إنها حالة من خلال المناعة - مما يعني أن آثارها يمكن أن تتعمق أكثر بكثير من سطح الجلد، وإلى جانب ارتفاع مخاطر الإصابة بحالات صحية مثل التهاب المفاصل الصدفي وأمراض القلب والسكري، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالصدفية لفترة طويلة يميلون أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بضعف العظام (هشاشة العظام) وفقدان كثافة المعادن في العظام وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وعلى وجه التحديد ، ينتج الأشخاص المصابون بالصدفية مواد معينة تسمى السيتوكينات ، بما في ذلك إنترلوكين 6 (IL-6) وعامل نخر الورم- أ (TNF-a) ، وهي ليست مسئولة فقط عن تكوين لويحات على الجلد ولكنها تشارك أيضًا في تطور هشاشة العظام ، ويلعب الالتهاب دورًا كبيرًا في قيادة هذا الرابط. يقول كريستوفر ريتشلن ، دكتوراه في الطب ، MPH ، أخصائي أمراض الروماتيزم في المركز الطبي بجامعة روتشستر في نيويورك: "الأشخاص الذين يعانون من مرض التهابي مزمن مثل الصدفية هم أكثر عرضة لفقدان كثافة العظام بمرور الوقت" .

ومع ذلك ، لن يصاب كل شخص مصاب بالصدفية بهشاشة العظام ، كما يقول ريتشلن ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هشاشة العظام مرض معقد بشكل خاص ويمكن أن يكون له العديد من عوامل الخطر.

من بين عوامل الخطر هذه ، العامل الأكبر هو جنس الشخص. وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، فإن حوالي 20 % من النساء في سن الخمسين وما فوق مصابات بهشاشة العظام ، مقارنة بـ 4 % فقط من الرجال. يزداد الخطر أيضًا مع تقدم العمر: حوالي 27 % من النساء في سن 65 وما فوق مصابات بهشاشة العظام ، مقارنة بـ 6 % من الرجال.