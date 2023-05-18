شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاضطرابات الهضمية.. تتسبب في التهاب الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الاضطرابات الهضمية هو اضطراب التهابي مزمن في الأمعاء الدقيقة. تحدث الحالة بسبب استهلاك منتجات الجلوتين الغذائية لدى الأشخاص المعرضين للإصابة. وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تشارك في هذه الحالة بما في ذلك العوامل الوراثية والبيئية، وفقا لما نشره موقع healthifyme

أعراض

تشمل الأعراض الهضمية لمرض الاضطرابات الهضمية ما يلي:

الانتفاخ

غاز

الإسهال المزمن

إمساك

عدم تحمل اللاكتوز بسبب تلف الأمعاء الدقيقة

براز سيئ

غثيان

وجع بطن

وتشمل بعض الأعراض الأخرى التعب وفقدان الوزن غير الصحي والطفح الجلدي وما إلى ذلك. في بعض الحالات ، قد يتسبب مرض الاضطرابات الهضمية أيضًا في تلف الأعصاب والكلام المشوش ومشاكل العقم وما إلى ذلك ، وقد يتسبب أيضًا في تأخر سن البلوغ عند الأطفال. بالإضافة إلى ذلك ، قد تحدث زيادة الوزن في مرض الاضطرابات الهضمية عندما يرتبط باضطرابات معينة مثل الغدة الدرقية.

أسباب مرض الاضطرابات الهضمية

مرض الاضطرابات الهضمية هو حالة من أمراض المناعة الذاتية. السبب الدقيق لمثل هذه الاستجابة المناعية غير واضح. ومع ذلك ، فإن مجموعة من العوامل المختلفة قد تؤدي إلى حدوث الاضطراب. وهي تشمل العوامل الوراثية والعوامل البيئية والإجهاد والحالات الطبية السائدة وما إلى ذلك. قد يكون الحمل والولادة وعدم التوازن الهرموني من الأسباب أيضًا. ومع ذلك ، فإن أكثر العوامل التي تسبب الداء البطني شيوعًا هي العوامل البيئية.

وفقًا للبحث ، ويمكن أن تؤدي أنماط التغذية في السنة الأولى من العمر والالتهابات الفيروسية المحتملة (مثل فيروس الروتا) إلى تطور مرض الاضطرابات الهضمية. توضح دراسة مستقبلية دور عامل معدي معين في مرض الاضطرابات الهضمية. ووجد المؤلفون أن زيادة تكرار الإصابة بفيروس الروتا يزيد من خطر الإصابة بمرض الاضطرابات الهضمية لدى الأطفال.

الظروف الصحية المرتبطة بمرض الاضطرابات الهضمية

يعاني المرضى المصابون بمرض الاضطرابات الهضمية في كثير من الأحيان من ظروف صحية معينة. تشمل هذه الحالات "الاضطرابات الوراثية" مثل متلازمة داون ومتلازمة تيرنر ومتلازمة ويليامز واضطرابات "المناعة الذاتية" أو "العصبية". بعض المشكلات الصحية الشائعة التي يمكن أن تنجم عن مرض الاضطرابات الهضمية هي:

مرض السكر النوع 1

اضطرابات الغدة الدرقية المناعية الذاتية

التهاب الكبد المناعي الذاتي وأشكال أخرى من تورط الكبد

الاضطرابات العصبية

مضاعفات مرض الاضطرابات الهضمية غير المعالجة

يمكن أن يؤدي مرض الاضطرابات الهضمية لدى البالغين ، خاصةً إذا تم تشخيصه في وقت متأخر ، إلى مزيد من المضاعفات. هذه الشروط هي:

هشاشة العظام

سرطان الغدد الليمفاوية المعوية المرتبطة بالاعتلال المعوي

التهاب الصيصان التقرحي

الاضطرابات التناسلية