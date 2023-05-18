شكرا لقرائتكم خبر عن أصح 6 فواكه غنية بالفيتامينات والمعادن.. منها التفاح والفراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعدك تناول الفاكهة، وخاصة على أساس منتظم، في الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية ومضادات الأكسدة والألياف، الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الفاكهة تقل لديهم مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان ، أكدت دراسة أسترالية أن الأشخاص الذين تناولوا حصتين على الأقل من الفاكهة يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 36٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من نصف حصة يوميًا، وإليك أفضل أنواع الفاكهة وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - تفاح

يعتبر التفاح مصدرًا ممتازًا للألياف ، وخاصة البكتين ، وهو ألياف قابلة للذوبان ومفيدة بشكل خاص لأمعائك وقلبك، وأكدت دراسة نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن تفاحتين يوميًا لمدة 8 أسابيع قللت من الكوليسترول الكلي وكوليسترول LDL والدهون الثلاثية وغيرها من علامات أمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستويات الكوليسترول.

2 - مانجو

كوب واحد من المانجو يحتوي على 2.6 جرام من الألياف ، و 67٪ من DV الخاص بك لفيتامين C ، و 60٪ من DV الخاص بك لفيتامين أ، تعتبر المانجو من أفضل مصادر الكاروتينات ، والتي يمكن العثور عليها في لبها وقشرها، تلعب الكاروتينات دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وحماية الرؤية.

3 - الكرز

الكرز هو فاكهة مغذية ومليئة بالعناصر الغذائية المعززة للصحة ، بما في ذلك مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ، والتي قد تقدم العديد من الفوائد الصحية ، مثل الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

4 - فراولة

حصة الفراولة هي كوب وربع كوب أي ما يعادل 15 جرامًا من الكربوهيدرات وثلاثة جرامات من الألياف ، مما يجعلها خيارًا جيدًا للفاكهة لمرضى السكري

6 - البرقوق المجفف

تناول خمسة إلى ستة حبات برقوق فقط يوفر ثلاثة جرامات من الألياف وتعزيزًا كبيرًا لصحة العظام، وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن خمس حبات برقوق فقط يوميًا تمنع كثافة المعادن في عظام الجسم في مجموعة من النساء الأكبر سنًا المصابات بهشاشة العظام.