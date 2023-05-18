أسباب اضطرابات النوم.. 8 منها شائعة جدًا احذريها!

بيروت - نادين محمد - أسباب اضطرابات النوم عديدة حيث يمكن أن تسبب الأرق ومتلازمة تململ الساقين والخدار وانقطاع النفس النومي وبالتالي يؤثر ذلك على نشاطك، ونتيجة لذلك يمكن أن تسبب اضطرابات النعاس أثناء النهار وأعراض أخرى ويمكن لأي شخص أن يواجه مشاكل في النوم من وقت لآخر.

ويمكن أن تحدث مشاكل النوم بسبب عوامل مختلفة. على الرغم من أن الأسباب قد تختلف، فإن النتيجة النهائية لجميع اضطرابات النوم هي أن دورة الجسم الطبيعية من النوم والاستيقاظ أثناء النهار تتعطل. اليك ثمانية عوامل مهمة لاحظي اذا كنت تعانين منها:

الجسدية (مثل القرحة).

الطبية (مثل الربو ).

النفسية (مثل الاكتئاب واضطرابات القلق ).

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النظام البيئي .

العمل في الليل مما يفسد "الساعات البيولوجية".

علم الوراثة (الخدار وراثي).

الأدوية (بعضها يتداخل مع النوم).

التقدم في العمر (يعاني حوالي نصف البالغين فوق سن 65 من نوع من اضطرابات النوم. وليس من الواضح ما إذا كان ذلك جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة أو نتيجة للأدوية التي يستخدمها كبار السن بشكل شائع).

غالبًا ما تشعرين بالتعب أثناء النهار على الرغم من أنك نمت سبع ساعات على الأقل في الليلة السابقة فإذا لديك قدرة منخفضة أو ضعيفة على أداء الأنشطة النهارية المنتظمة.

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الأعراض الشائعة لاضطرابات النوم

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قد تكونين مصابة باضطراب في النوم إذا:

هناك ما يقرب من 80 نوعًا مختلفًا من اضطرابات النوم. أهمها:

الأرق .

توقف التنفس أثناء النوم .

متلازمة تململ الساقين .

الخدار .

عدد ساعات النوم الضرورية للجسم؟

يوصي الخبراء عمومًا بأن ينام البالغون ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات كل ليلة، على الرغم من أن بعض الناس يحتاجون الى عدد ساعات أكثر والبعض الآخر يحتاج إلى أقل.

ذكرت مؤسسة النوم الوطنية أيضًا أن كبار السن (الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 84 عامًا) ينامون بمعدل سبع ساعات في أيام الأسبوع و 7.1 ساعة في عطلات نهاية الأسبوع. غالبًا ما يكون النوم مضطربًا بسبب الحاجة إلى استخدام الحمام والألم الجسدي أو عدم الراحة عند كبار السن.

ماذا يحدث عندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم؟

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يؤدي عدم الحصول على القدر المناسب من النوم إلى أكثر من مجرد الشعور بالتعب. يتعارض النعاس مع الوظيفة الإدراكية ، مما قد يؤدي إلى إعاقات التعلم لدى الأطفال، وضعف الذاكرة لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وتغيرات في الشخصية والاكتئاب .

يعاني الأشخاص المحرومون من النوم من صعوبة في اتخاذ القرارات ، والتهيج ، ومشاكل في الأداء ، وأوقات رد فعل أبطأ ، مما يعرضهم لخطر حوادث السيارات والعمل. كما يمكن أن يؤثر قلة النوم سلباً على الحياة من خلال المساهمة في الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب.

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المصدر : مايوكلينك