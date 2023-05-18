وضع الفضة في الماء لعلاج القولون

بيروت - نادين محمد - يعد وضع الفضة الغروية في الماء دواء بديلاً مثيراً للجدل حيث يدعي مناصروه أنه علاج فعال لجميع أنواع العدوى والأمراض ، بدءًا من نزلات البرد إلى السرطان.

تعد الفضة الغروية هي منتج يباع تجارياً، يحتوي على رقائق الفضة النقية الي يتم وضعها في الماء وتناولها، وغالباً ما توصف كعامل مضاد للجراثيم ومعروفة بقدرتها على شفاء الجسم بشكل أسرع والقضاء على البكتيريا المعوية السيئة، وقد تؤثر على البكتيريا الجيدة وتتسبب في قتلها مما يوجب استخدام البروبيوتيك والإنزيمات الهاضمة لتعويض البكتيريا الجيدة.

علاج القولون بالفضة الغروية

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يوجد العديد من الاضطرابات التي تؤثر على قدرة القولون على العمل بالشكل الصحيح، ومنها: سرطان القولون والأورام الحميدة والتهاب القولون التقرحي والتهاب الرتج ومتلازمة القولون العصبي التي تتسبب في حالة غير مريحة من تشنجات البطن وغيرها من الأعراض.

تستخدم الفضة الغروية في علاج التهاب القولون العصبي والتهاب الرتج والتسمم الغذائي وبعض الظروف المؤدية إلى الإسهال، ويوصي البعض باستعمال نصف كوب من الفضة الغروية لمدة يومين كما يمكن استخدامها كحقنة شرجية في بعض حالات متلازمة القولون العصبي.

مع ذلك، أكد بعض الخبراء أن علاج القولون بالفضة الغروية غير فعال، وقد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة بل إن هناك العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام الفضة الغروية، كما يرتبط استهلاك الفضة الغروية بالعديد من المخاطر الصحية الخطيرة، مثل الإصابة بتلف الأعصاب والكبد والكلى. كما أنه يقلل من امتصاص وفعالية بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية وأدوية الغدة الدرقية.

في النهاية، أي منتج من الفضة الغروية مخصص للاستخدام عن طريق الفم ليس آمنًا أو موصى به. إليك مجموعة من العلاجات الطبيعية لعلاج القولون.

ما رأيك في معرفة المزيد عن 6 طرق طبيعية لتنظيف القولون نتائجها لن تتوقعيها

1. عصير التفاح

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عصير التفاح من أفضل مشروبات تطهير القولون. يساعد البكتين (الألياف) في التفاح غير القابلة للذوبان وقابلة للذوبان في تليين حركة الأمعاء بالإضافة إلى ذلك، قد يمنع التفاح نمو خلايا سرطان القولون.

2. مشروب الليمون للتخلص من السموم

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عصائر تطهير القولون مثل ماء الليمون مفيدة جدًا وذلك لأن الليمون غني بفيتامين C الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي، وقد يساعد في التخلص من السموم لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي جسمك من أضرار الجذور الحرة.

وفقًا لدراسة، فإن اتباع نظام غذائي للتخلص من السموم بالليمون يمكن أن يقلل أيضًا من دهون الجسم.

3. الزبادي

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الزبادي هو بروبيوتيك طبيعي قد يساعد في استعادة فلورا الأمعاء المفيدة. تحتوي الأمعاء على الكثير من البكتيريا الجيدة، والتي قد يؤدي عدم وجودها إلى سلسلة من المشاكل الهضمية والصحية. يعتبر الزبادي أيضًا مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة لذا يساعد التناول اليومي للزبادي في الحفاظ على مستوى البروبيوتيك في جسمك، والذي بدوره يمكن أن يساعد في تطهير القولون.

4. خل التفاح

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خل التفاح يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تكون مفيدة للأمعاء والقولون، كما يحتوي خل التفاح على بكتيريا تسمى acetobacter والتي تساعد على الهضم وتحسين صحة أمعائك.

5. عصير الخضار

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العصائر المستخلصة من الخضروات النيئة مفيدة جدًا في تطهير القولون والتخلص من السموم من الجسم، ويمكن أن تساعد أيضًا في التحكم في الوزن.

يجب تجنب العصائر المعلبة أو الجاهزة لأنها تفتقر إلى العناصر الغذائية والمعادن المتوفرة في العصائر الطبيعية.

ملاحظة من «الجميلة»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ باستشارة طبيب متخصص.

المصدر: موقع webmd

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