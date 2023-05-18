فوائد زيت جوز الهند للأسنان وكيف يمكنك استخدامه؟

بيروت - نادين محمد - إن مظهر الأسنان البيضاء أمرٌ مطلوب وبات ضرورياً لكل امرأة تريد أن تظهر بأحلى صورة، وهو يترك انطباعا أنك تعتنين جيداً بنظافة الأسنان، ولكن قد يكون التبييض الاحترافي عند أطباء الأسنان مكلفاً بعض الشيء للعديد من الأشخاص، بالإضافة إلى أن معاجين تبييض الأسنان قد لا تعمل بالشكل المطلوب دائماً، لذا يلجأ الكثير من الناس إلى الخلطات أو العلاجات الطبيعية، ومن تلك العلاجات استخدام زيت جوز الهند. ستعرفين من خلال هذا المقال دوره في تبييض الأسنان بالإضافة إلى طرق استخدامه.

فوائد زيت جوز الهند للأسنان

يعتبر زيت جوز الهند غذاءً صحياً بشكل عام، ويوفر العديد من الفوائد للجسم، ولكن عند الحديث عن العناية بالأسنان أو تبييض الأسنان فإن زيت جوز الهند يلعب دوراً في العناية بصحة الأسنان، ويوفر لها مجموعة من الفوائد إليك أهمها:

الصورة من موقع pexels

- يحتوي زيت جوز الهند بشكل أساسي على حمض اللوريك، وهو حمض دهني متوسط السلسلة، ويشكل 50% من زيت جوز الهند، وهذا الحمض الدهني مهم لصحة الأسنان والجسم بشكل عام، لدوره في قتل البكتيريا والفيروسات الضارة في الجسم، أما بالنسبة للأسنان فإن حمض اللوريك يعمل على التخلص من مسببات رائحة الفم الكريهة، وكذلك مسببات أمراض اللثة، وتسوس الأسنان.

- يمكن لاستخدام زيت جوز الهند على الأسنان بانتظام، أن يقلل خطر التهاب اللثة، ويمنع التسوس، فهو مثالي للعناية بالأسنان ونظافتها، وكذلك مثالي للتبييض.

- يساعد زيت جوز الهند على سحب البكتيريا المتراكمة على الأسنان، وذلك لأن تلك البكتيريا محبة للدهون، وعند استخدام زيت جوز الهند بطرق مختلفة سيساعد ذلك على سحب البكتيريا المسببة للترسبات عن الأسنان، ومع التخلص منها يمكن الحصول على أسنان أكثر بياضاً.

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الصورة من موقع pexels

طرق استخدام زيت جوز الهند للعناية بالأسنان وتبييضها

يعمل زيت جوز الهند على تبييض الأسنان، والعناية بصحتها ونظافتها بأكثر من طريقة، إليك 5 طرق مختلفة يمكنك تطبيقها بسهولة في المنزل:

المضمضة باستخدام زيت جوز الهند: إليك الطريقة الأولى لاستخدام زيت جوز الهند لتبييض الأسنان، والتي يمكنك تطبيقها عن طريق وضع كمية من زيت جوز الهند تعادل ملعقة صغيرة في الفم، والمضمضة دون بلعها، مع الاستمرار في ذلك لمدة 10-20 دقيقة، وبعد انتهاء الوقت يمكن التخلص من زيت جوز الهند الموجود في الفم.

تدليك اللثة باستخدام زيت جوز الهند: تعتبر اللثة أساس قوة وثبات الأسنان، كما أن البكتيريا الموجودة على اللثة قد يكون لها دور في تراكم الترسبات على الأسنان، لذا يمكن استخدام طريقة تدليك اللثة باستخدام زيت جوز الهند للتخلص من البكتيريا المتراكمة، ولتعزيز صحة اللثة.

الصورة من موقع pexels

تحضير غسول للأسنان باستخدام زيت جوز الهند: يمكن استخدام زيت جوز الهند كغسول للفم والأسنان، بدلاً من غسول الفم المعتاد، وكرري طريقة المضمضة الموضحة أعلاه بشكل يومي للحصول على النتائج المرغوبة.

تحضير معجون للأسنان باستخدام زيت جوز الهند: يمكنك تحضير معجون للأسنان باستخدام زيت جوز الهند وبيكربونات الصوديوم، عن طريق خلط القليل من بيكربونات الصوديوم مع القليل من زيت جوز الهند، واستخدامها بدلاً من معجون الأسنان المعتاد.

الصورة من موقع pexels

قومي بوضع القليل من زيت جوز الهند على خيوط تنظيف الأسنان، واستخدميها للمناطق التي لا يمكن أن يصل إليها زيت جوز الهند من خلال المضمضة، لضمان تنظيف الأسنان بشكل جيد، والحصول على تبييض مثالي.

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المصدر: compagnie-des-sens.