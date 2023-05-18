أقوى من أدوية إنقاص الوزن .. رجيم البطيخ لنحت قوامك

بيروت - نادين محمد - يعد البطيخ من الفواكه الصيفية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية؛ إضافة إلى الفائدة الأبرز وهي منحك الشعور بالشبع لغناه بالألياف التي تمنحك الشبع، وتساعد على تخسيس الوزن.

حمية البطيخ هي نظام غذائي قصير المدى يستمر عادة لمدة 3-7 أيام.

للنظام الغذائي الذي يعتمد على البطيخ فوائد عديدة لأنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

للبطيخ خصائص مدرة للبول، تساعد في طرد الماء الزائد والسموم من الجسم. يدعي أنصار رجيم البطيخ أنه يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بسرعة وتقليل الانتفاخ وتحسين الهضم.

يمكن أن يقدم نظام البطيخ الغذائي العديد من الفوائد بما في ذلك:

1. فقدان الوزن

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يعتبر البطيخ فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، مما يعني أنه يمكنك تناول كمية كبيرة منه دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية. يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بالشبع مع السماح لك بفقدان الوزن.

2. الترطيب

يتكون البطيخ في الأساس من الماء، مما يعني أنه يمكن أن يساعدك على البقاء رطبة خاصة خلال الطقس الحار أو عند ممارسة الرياضة لخسارة الوزن.

3. يمد الجسم بالعناصر الغذائية

يعد البطيخ مصدرًا جيدًا لفيتامينات مثل A و C ، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في دعم جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجلد وتنظيم ضغط الدم.

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4.التخلص من السموم

يمكن أن تساعد الخصائص المدرة للبول للبطيخ في طرد الماء الزائد والسموم من الجسم. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل انتفاخ البطن وتحسين عملية الهضم.

هل حمية البطيخ صحية بالنسبة لك؟

وفقاً للأبحاث قد تكون حمية البطيخ مناسبة للبعض، والسبب هو أنه على الرغم من احتواء البطيخ على العناصر الغذائية، إلا أن النظام الغذائي الذي يحتوي على البطيخ فقط قد يصيبك بالعديد من المضاعفات

على الرغم من الفوائد الصحية لحمية البطيخ، إلا أن هناك أيضًا بعض المخاطر التي يجب وضعها في الاعتبار. وهي كالتالي:

ما رأيك في معرفة فوائد البطيخ للحامل

1. نقص المغذيات

البطيخ ليس مصدرًا كاملاً للتغذية، وقد لا يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك وإذا قمت باتباعه لفترة طويلة، فقد تكون عرضة لخطر نقص المغذيات.

2. مشاكل سكر الدم

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البطيخ هو فاكهة عالية المؤشر الجلايسيمي، مما يعني أنه يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم. قد يكون هذا مشكلة للأشخاص المصابين بداء السكري، أو أولئك الذين لديهم حساسية للسكر.

3. الجوع والرغبة الشديدة

قد لا توفر حمية البطيخ سعرات حرارية كافية لتجعلك تشعرين بالشبع مما قد يجعل من الصعب الالتزام بالنظام الغذائي.

4. مشاكل في الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من البطيخ إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الانتفاخ، ويمكن أن تكون حمية البطيخ طريقة جيدة لبدء رحلة إنقاص الوزن أو التخلص من السموم من جسمك.

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المصدر: موقع مايوكلينك