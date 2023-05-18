كيف يدعم النوم الكافى نظام مناعة صحي؟

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القاهرة - سامية سيد - يعاني جهاز المناعة عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم معرضون بشكل أكبر للإصابة بالأمراض المعدية والالتهابية، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

يقول فيليب سويرسكي ، دكتوراة، أستاذ الطب بكلية إيكان للطب في ماونت سيناي في مدينة نيويورك ، الذي درس العلاقة بين النوم و الجهاز المناعي "نعلم أن اضطراب النوم يؤثر على إيقاع وإنتاج الخلايا المناعية ، وإذا كان هناك تحدٍ للجهاز المناعي (مثل العدوى أو الإصابة) ، فإن ليلة واحدة من قلة النوم يمكن أن تؤثر على الاستجابة".

كيف يدعم النوم جهاز المناعة؟

بالنسبة للمبتدئين ، يتيح النوم لجسمك الفرصة لتجديد خلاياه المناعية. يقول Swirski: "هذه الخلايا هي جنود المشاة لجهاز المناعة". "إنهم يستطلعون التهديدات المحتملة ويشاركون في الدفاع المضيف."

ويوضح أن إنتاج الخلايا المناعية يحدث غالبًا أثناء النوم ، وليس عندما تكون مستيقظًا. وعندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، يتم التخلص من هذا الإنتاج.

عندما يحدث ذلك ، يمكن أن تكون إحدى النتائج التهاب خارج عن السيطرة. يقول مايكل إروين ، أستاذ الطب النفسي وعلوم السلوك الحيوي في كلية ديفيد جيفن للطب في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ، والذي أجرى سنوات من الأبحاث حول النوم و الجهاز المناعي.

في حين أن الالتهاب الصحي يمكن أن يساعد الجسم في الدفاع عن نفسه من التهديدات ، يقول الدكتور إروين أن الالتهاب المفرط يمكن أن يساهم في أنواع الضرر الداخلي أو التغيرات التي تؤدي إلى أمراض القلب والسكري وبعض الحالات الطبية الأخرى ، وكلها قد أظهرت أيضًا يرتبط بقلة النوم. ويقول إن الالتهاب المفرط يمكن أن يزيد أيضًا من الألم والتورم والأعراض الأخرى للأمراض المزمنة.