5 أطعمة منخفضة الصوديوم تساعد فى ضبط ضغط الدم المرتفع

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم في السابع عشر من مايو من كل عام، باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، للتوعية بأهمية إجراء تعديلات في نمط الحياة ، لتقليل مخاطر الإصابة بمرض ارتفاع الضغط، تجنبا لتعريض المريض لخطر الإصابة بمجموعة من أمراض القلب الخطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب، من المعروف أن الأكل الصحي يلعب دورًا أساسيًا، فإن إحدى أهم النصائح هي تقليل تناول الصوديوم، وإليك الأطعمة منخفضة الصوديوم التي يمكن أن تساعد بالفعل في إدارة ضغط الدم، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

الآثار الجانبية لتناول نظام غذائي عالي الصوديوم

يوجد الصوديوم بشكل رئيسي في الملح، يحتاج جسمك إلى هذا المعدن بكميات صغيرة بشكل منتظم، لكن من المعروف أن الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل في الكلى.

إليك 5 أطعمة منخفضة الصوديوم لخفض ضغط الدم المرتفع:1. السبانخ

تحتوي هذه الخضار الورقية الخضراء على معادن حيوية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك ، والتي تساعد على تنظيم وتقليل ضغط الدم ، فهي رائعة بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية.

2. الموز

هذه الفاكهة المستهلكة على نطاق واسع وسهلة التقشير ليست منخفضة في الصوديوم فحسب ، بل تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم بسبب محتواها العالي من البوتاسيوم، يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي عن طريق إضافتها إلى أشياء مثل الخبز والكعك والحبوب والمزيد.

3. جذر البنجر

من المنطقي تضمين هذه الخضراوات الجذرية الحمراء في نظامك الغذائي بسبب ارتفاع مستوى النترات ، المعروف بإرخاء الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم، وجدت دراسة أن شرب عصير البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم ، إذا استمرت في استهلاك العصير لفترة طويلة من الزمن ، فقد يكون التأثير أفضل.

4. دقيق الشوفان

لدقيق الشوفان نفس التأثيرات المفيدة على ضغط الدم مثل النظام الغذائي الغني بالحبوب الكاملة والألياف، يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، يمكن إعداد هذا المطبخ منخفض الصوديوم بعدة طرق .

5. الكرفس

وفقًا للبحث ، فإن تناول ما لا يقل عن أربعة سيقان من نبات الكرفس كل يوم يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع، يحتوى على الفثاليدات النباتية هي مواد كيميائية نباتية تعمل على إرخاء الأنسجة العضلية في جدران الشرايين للسماح بتدفق الدم المعزز وخفض مستويات BP العالية.

إليك 5 أطعمة يجب تجنبها أو تناول كميات أقل للتحكم في ارتفاع ضغط الدم:1. الشوربات المعلبة:

تحتوي الشوربات المعبأة على كمية عالية من الصوديوم ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

2. صلصة الصويا:

عندما تستهلك بكميات كبيرة ، فإن صلصة الصويا ضارة بسبب محتواها العالي من الصوديوم، يمكن أن ينتج عن ذلك التعرق والدوخة والحكة والطفح الجلدي ومشاكل في المعدة وتغيرات في ضغط الدم.

3. الأطعمة المجمدة:

الأطعمة المجمدة تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب وزيادة الوزن.

4. الجبن القريش:

تزداد احتمالية الإصابة بمشكلات صحية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو قصور القلب إذا كنت تستهلك الكثير من الجبن القريش، بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي إلى زيادة الوزن واحتباس الماء والانتفاخ.

5. البيتزا:

المكونات الرئيسية في البيتزا تشمل الجبن والعجين والصلصة واللحوم المصنعة، وهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.