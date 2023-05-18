شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة القولون العصبي.. 4 علاجات منزلية لتقليل الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة القولون العصبي هو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة التي تسبب أعراضًا مثل الإمساك ، والإسهال ، وآلام البطن ، والانتفاخ ، عادة ما يكون القولون العصبي وظيفيًا يحدث بسبب بعض محفزات الطعام أو التوتر والقلق أو عادات الأكل السيئة، يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا أن جسمك وأمعاءك حساسان للغاية للأطعمة الالتهابية، وإليك بعض العلاجات البسيطة لإدارة متلازمة القولون العصبي ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

العلاجات المنزلية لمتلازمة القولون العصبي1. الاعتماد على الكزبرة المنقوعة أو الريحان

نقع ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة طوال الليل وشرب الماء أول شيء صباح اليوم التالي على معدة فارغة، يمكنك حتى مضغ البذور ، لأن لها تأثير تبريد على الأمعاء.

يمكنك نقع ملعقة صغيرة من الريحان الحلو طوال الليل في وعاء أو في زجاجة ماء، اشرب هذا خلال اليوم أو اشربه في الصباح على معدة فارغة، له تأثير تبريد على أمعائك ويقلل من الالتهاب.

2. أضف الأطعمة القابضة إلى نظامك الغذائي

الموز والرمان نوعان من الفاكهة التي تساعد في تقليل أعراض الإسهال ، هاتان هما الثمار الوحيدتان اللتان ينصح بتناولهما بعد الوجبات لمن يعانون من هذه الأعراض بخلاف ذلك ، يُقترح الاحتفاظ بفاصل ساعة بين وجبات الطعام والفواكه .

3. يمكن أن يكون ماء جوز الهند علاجًا صحيًا

يمكنك تناول ماء جوز الهند الطازج مع لحم جوز الهند الناعم الذي له أيضًا تأثير تبريد على الأمعاء.

4. يمكن أن تكون البروبيوتيك مفيدة

يعلم الجميع أهمية البروبيوتيك لأمعاء صحية، فهي تساعد على زيادة البكتيريا النافعة في الأمعاء وتساعد في الحد من الأعراض المعوية الشديدة إلى حد كبير، بعض البروبيوتيك التي يمكن تناولها تشمل الزبادي واللبن الرائب ومخلل الكرنب.