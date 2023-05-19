شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يتسبب انخفاض سكر الدم في ارتفاع ضغط الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعرف انخفاض نسبة السكر في الدم، المعروف أيضًا باسم نقص السكر في الدم ، على أنه مستويات السكر في الدم التي تصل إلى 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) أو أقل. يمكن أن تشمل أعراض انخفاض السكر في الدم التعب والتعرق وخز الشفتين. ويمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم ، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم ، علامة على انخفاض نسبة السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع verywellhealth.

ويعتبر انخفاض نسبة السكر في الدم أمرًا شائعًا بشكل خاص لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول ، حيث ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين على الإطلاق . ومع ذلك ، يمكن أن يحدث أيضًا عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين يتناولون الأنسولين أو بعض الأدوية.

ويحصل جسمنا على طاقته ليعمل بشكل صحيح من الجلوكوز الموجود في الكربوهيدرات التي نتناولها من الأطعمة التي نتناولها. والأنسولين مسئول عن سحب الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا ، حيث يتم استخدامه للحصول على الطاقة، وعندما تنخفض مستويات السكر في الدم ، يحاول الجسم الحفاظ على عمل الأعضاء الأساسية من خلال إحداث تغييرات مختلفة ، بما في ذلك زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم الانقباضي المحيطي (دفع الدم والمواد المغذية إلى الرئتين والقلب). كما أنه يخفض ضغط الدم المركزي (دفع الدم والمواد المغذية بعيدًا عن القلب إلى الأطراف والأوعية الدموية الأصغر).

ويمكن أن تسبب النوبات المتكررة لانخفاض نسبة السكر في الدم تغيرات دائمة في ضغط الدم وتزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى مرضى السكري. قد يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم أيضًا إلى تغييرات معرفية (فكرية) طويلة المدى ، واضطراب في ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) ، ونوبات قلبية.

وارتفاع ضغط الدم هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية. ومن المعروف أيضًا أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض الدماغ والقلب والكلى. وقد يحدث أيضًا تلف في الأعضاء وضعف إدراكي. لذلك ، إذا ظل ارتفاع ضغط الدم دون السيطرة عليه ، فقد تحدث أحداث خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والفشل الكلوي والخرف.