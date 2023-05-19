شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات للون البول تشير لإصابتك بالأمراض محتلفة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يكون جسمك رطبًا بشكل صحيح ، سيحمل البول لونًا أصفر فاتحًا ، وأحيانًا يكون قريبًا من اللون الصافي ، يمكن أن يتغير لون البول بسبب الأطعمة التي تتناولها وأدويتك وبعض الظروف الصحية، يشير لون البول إلى مجموعة واسعة من الحالات الصحية ، سواء كانت جفاف طفيف أو عدوى كبرى في الكلى ، يمكن أن يمنحك لون البول علامات مبكرة لحل المشكلة في الوقت المناسب، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

يمكن أن يخبر لون البول الخاص بك الكثير عن صحتك1. البول ذو اللون العالي يوحي بالجفاف

هذه الحالة شائعة جدًا خاصةً عندما يتخطى الناس شرب الماء بشكل متكرر أو يتأثرون بالطقس الحار، قد يعاني عشاق اللياقة البدنية أيضًا من نفس التعرق كثيرًا في صالة الألعاب الرياضية ولكن في كثير من الأحيان ينسون التوازن مع تناول الماء المناسب. هنا قد تحتاج إلى تناول الكثير من الماء والفواكه المرطبة الأخرى مثل البطيخ والبطيخ والبرتقال .

2. البول أصفر غامق أو برتقالي

يشير البول الأصفر الداكن أو البرتقالي إلى وجود خلل في وظائف الكبد وقد يشير إلى اليرقان، لا يمكن حل كل مشكلة في لون البول بمجرد تناول الماء، إذا كان لون بولك برتقاليًا أو أصفر داكنًا ، فهذا مؤشر قوي على أنك قد تعاني من اليرقان ، وبهذا قد تصبح بشرتك وعيناك شاحبتين أيضًا، تحتاج على الفور إلى زيارة الطبيب وإجراء فحوصات البول والدم.

3. لون البول الأحمر

يشير لون البول الأحمر إلى وجود دم في البول قد يكون بسبب عدوى في البول ، أو حصوات في المسالك البولية ، أو سرطانات المسالك البولية ، وهذه واحدة من المؤشرات الخطيرة التي لا يمكن تجاهلها على الإطلاق ، وأي تأخير يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالة الأساسية.

4. البول الأرجواني الداكن

يمكن أن يكون البول الأرجواني الداكن علامة على عدوى البول، وتسمى أيضًا متلازمة الكيس الأرجواني والتي تنتج عن عدوى بكتيرية في البول، يجب على المرء أن يتم فحص البول للعثور على العدوى الأساسية وبدء المضادات الحيوية المناسبة.

5. لون البول الوردي

قد يؤدي الإفراط في تناول جذر البنجر أيضًا إلى لون البول الوردي أو الأحمر، قد تكون على نظام لياقتك ، ومنتظم مع تناول جذر البنجر في بعض الأحيان قد يترك البول لونًا أحمر فاتحًا، لذلك قلل من تناوله، على الرغم من أنها مصادر غنية بمضادات الأكسدة ولكنها ليست جيدة إذا تم الإفراط في تناولها.

6. البول ذو اللون الأخضر

يشير البول ذو اللون الأخضر أيضًا إلى عدوى البول التي تسببها بكتيريا تسمى pseudomonas. كما يتسبب تناول الهليون وبعض الأصباغ الصالحة للأكل في تحول لون البول إلى اللون الأخضر .