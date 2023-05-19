شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب التهاب العيون في الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور دميتري مايتشوك أخصائي طب وجراحة العيون، بجامعة موسكو الطبية اسباب التهاب العيون في موسم الربيع.ويشير الطبيب حسب موقع فيستى رو إلى أنه في الربيع تبدا درجة حرارة الهواء بالارتفاع يوما بعد آخر ، ما يؤدي إلى تنشيط الفيروسات والبكتيريا، ومنظومة مناعة الإنسان بعد فصل لشتاء تكون ضعيفة عادة، بالإضافة إلى تقلب درجات الحرارة، وإصابة الكثيرين بنزلات البرد.

ووفقا له، يمكن أن يكون التهاب الملتحمة بسبب البكتيريا أو بسبب الفيروسات، وفقط الطبيب المختص يمكنه تحديد المسبب بدقة.

ويقول: "إذا كان الشخص يعاني من السعال أو احمرار العين، عليه قبل كل شيء البقاء في البيت ومحاولة تسوية المشكلة. واعتقد أن عليه مراجعة الطبيب المختص خلال-2 3 أيام حتى إذا كانت المشكلة بسيطة والعين فيها بعض الاحمرار ".

ويضيف وقد يكون السبب الثاني لالتهاب الملتحمة جفاف العين.ويقول: "إذا خرجنا إلى الشارع والشمس ساطعة يبدأ الغبار في إثارة متلازمة جفاف العين. والحساسية أيضا. وعندما نعود إلى الغرفة، نشغل مكيف الهواء، ما يؤدي إلى تجفيف الهواء مرة أخرى وإثارة نفس متلازمة العين الجافة ".

ووفقا له تسبب الأجهزة الإلكترونية متلازمة جفاف العين أيضا. لأن الشخص عند عمله باستخدام هذه الأجهزة لا يرمش عينيه إلا قليلا ، ما يؤدي إلى جفاف الغشاء الدمعي.