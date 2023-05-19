شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة أمريكية تحذر من أدوية علاج الاكتئاب خلال الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية أن تناول ادوية مضادة للقلق او الاكتئاب او الأرق مضرة لصحة الطفل وفقا لشبكة سي ان ان.وقالت الدّكتورة أليسون دوتش، مديرة الاستشارات الإنجابيّة النفسيّة في مركز "لانجون" الطبّي التّابع لجامعة "نيويورك": "يعتقد بعض مقدمي الرعاية الصحيّة والمرضى على حدٍ سواء أنّ استخدام أدوية العلاج النّفسي لا يتوافق مع الحمل".

وأضافت دوتش، دكتوراة في مجال الطّب النّفسي بكلية "جروسمان" الطبّي في جامعة "نيويورك" أيضًا: "محاربة هذا المفهوم الخاطئ، من منظور المريضة ومزوّد العلاج، من أكثر الجوانب صعوبة عند العمل في هذا المجال".

اوضحت الدراسة ان أدوية الاكتئاب تحمل مخاطر أكبر على الطفل.في كثير من الظّروف الطبيّة، يتّخذ الأشخاص قرارات من طريق الموازنة بين المخاطر والفوائد.

لكن عند اتّخاذ قرار بشأن الاستمرار في تناول مضادات الاكتئاب أثناء الحمل، أشارت دوتش إلى أنّ الأمر أشبه بتحليل المخاطر في وجه مخاطر أكبر.

وخلال عملها كاخصائي أمراض النّساء في الأعوام الـ28 الماضية، قالت الدّكتورة ماريا سوفوكليس إنّ ما رأته كثيرًا استعداد المريضات لوضع الآخرين قبل أنفسهن، حتّى إذا أضرّ بهنّ الأمر.

وأوضحت سوفوكليس، المديرة الطبية في "Women’s Healthcare of Princeton" في نيوجيرسي، أنّ اتّخاذ قرار بشأن كيفيّة علاج اكتئاب المرأة أثناء الحمل ليس ببساطة مثل منح الأولوية لشخص على آخر.