3 مواد طبيعية من أجل التخلص من السموم في 48 ساعة

بيروت - نادين محمد - الديتوكس هي أحد الطرق التي تساعدنا على التخلص من السموم في الجسم، كما أنها تساعد أيضاً في عملية فقدان الوزن وحرق الدهون، ولكن الأهم هو اتباعها بطريقة منظمة مع الاعتماد على المواد الطبيعية الصحية.

وفي "الجميلة" إليك بعض الطرق من أجل التخلص من السموم في 48 ساعة، وكيفية اعتماد الديتوكس.



الليمون لعمل ديتوكس التخلص من السموم

فوائد الليمون وعصير الديتوكس (مصدر الصورة freepik)

الليمون غني بحمض الستريك وفيتامين ج والبوليفينول، ويحتوي على مادة تُسمى الإريوسيترين، وقد تم العثور على هذا المركب الأصفر المضاد للأكسدة القابل للذوبان في الماء بكثرة في العصير وقشور الليمون.

وقد أجرى المعهد الوطني للصحة (NIH) دراسة لإظهار آثار تأثيرات المواد الموجودة في الليمون، على صحة الجسم ومقاومة الشيخوخة.



كما أظهرت الدراسات أن التغييرات الإيجابية في ميكروبيوم الأمعاء في الجهاز الهضمي لدينا والتي قد تساعد في تعزيز فقدان الوزن.

كما تصف كلية هارفارد للصحة العامة الميكروبيوم بأنه التعايش بين البكتيريا أو الميكروبات الجيدة والضارة في أمعائك.

يأتي ميكروبيوم الأمعاء الصحي بالعديد من الفوائد الصحية مثل: نظام المناعة الصحي ، وإزالة المواد السامة من الأمعاء ، وتخليق بعض الفيتامينات والمعادن والشعور العام بصحة جيدة.

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الزنجبيل أساسي في ديتوكس 48 ساعة



الزنجبيل هو أحد أقوى التوابل المستخدمة في مختلف الثقافات في الطبخ والأغراض الطبية، ويأتي جذر الزنجبيل من نفس عائلة الكركم والهيل، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر العسل مصدرًا غنيًا بالفينولات ومضادات الأكسدة الأخرى التي قد تساعد في تعزيز صحة القلب.

والزنجبيل الطازج غني بفيتامين ج وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والمغذيات النباتية والبوليفينول والألياف.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر أحد مستقلبات الزنجبيل أنه يتراكم في الجهاز الهضمي ويعزز التأثيرات المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا ، ويهدئ الجهاز الهضمي ، ويخفف الغثيان.

علاوة على ذلك ، أظهرت بعض الدراسات فوائد صحية واعدة لتناول 1 جرام / يوم من الزنجبيل مع اتباع نظام غذائي معقول ، لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسرطان.

العسل للتخلص من السموم

العسل ليس فقط مُحلي طبيعي ، ولكن له عدد من الفوائد الصحية، فكل 1ملعقة كبيرة من العسل تحتوي على 17 جرام سكر (فركتوز ، سكروز ، مالتوز ، جلوكوز).

وقد يساعد العسل في تقليل نسبة الدهون في الجليسريد والكوليسترول السيئ عند استخدامه بدلاً من سكر المائدة كمُحلي.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون خصائص العسل المضادة للأكسدة مفيدة أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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طريقة عمل ديتوكس التخلص من السموم لمدة 48 ساعة

تحضير الديتوكس (مصدر الصورة freepik)

يمكن القيام بعمل ديتوكس الـ 48 ساعة في أي يومين متتاليين من الأسبوع، وعادةً ما يفضل عمله في عطلة نهاية الأسبوع، وإذا كنت قلقة بشأن محتوى السكر في العسل، يمكنك التخلص منه أو تقليل الكمية. ويجب استشارة طبيبكِ الخاص قبل البدء بهذه الخطوة.

في الصباح:

اشربي 8 أوقيات من مشروب الليمون والزنجبيل، ويمكن أن تكون باردة أو دافئة.

وأضيفي مكعبًا واحدًا من مكعبات الليمون المجمد إلى 16 أونصة من الماء واشربيه طوال الصباح، وكرري هذا لبقية اليوم.

في وقت الظهيرة:

اشربي 8 أونصات من مشروب الليمون والزنجبيل بعد الظهر.

ارتشفي 16 أونصة من ماء الليمون خلال فترة ما بعد الظهر.

في وقت المساء:

اشربي 8 أوقية من مشروب الليمون والزنجبيل.

أضيفي كوبًا واحدًا من الليمون المثلج إلى 16-18 أوقية من الماء، واستمري في ارتشافه طوال المساء.

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المصدر: food-explora