شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض شائعة فى فصل الصيف وإزاى تحمى نفسك منها.. أبرزها الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في فصل الصيف قد نتعرض للعديد من المشاكل الصحية الجسدية والجلدية وذلك بسبب الارتفاع في درجة الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة، وهنا يقدم ”الخليج 365” أبرز الأمراض الشائعة في فصل الصيف وكيف تتجنبها وفقًا لما ذكره موقع pharmeasy

الجفاف

عندما ينضب محتوى الماء في جسمك، تصاب بالجفاف ويدفعك الصيف إلى التعرق كثيرًا ، وكذلك فقدان السوائل من خلال التبول ، يعني أن جسمك لا يحتوي على كمية كافية من الماء للحفاظ على نفسه، و يمكنك إخبارك أنك على وشك الإصابة بالجفاف إذا

-كنت تشعر بالعطش طوال الوقت.

-كثرة التبول والبول داكن اللون.

-تشعر بالارتباك.

-تجربة الصداع.

لمنع ظهور هذه الأعراض كل ما عليك فعله هو شرب الكثير من الماء على فترات منتظمة. يمكنك أيضًا اختيار ماء جوز الهند لا تنسى تناول أكبر عدد ممكن من الفواكه المائية يمكن للفواكه مثل البطيخ أو العنب أو البابايا أو المانجو تجديد إمدادات المياه في الجسم.

ضربة الشمس

إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية ، يجب أن تكون حذرًا جدًا من خطر الإصابة بضربة شمس، يتم تصنيف هذا في الواقع على أنه حالة طوارئ صحية التعرض للحرارة لفترة طويلة بالتزامن مع عبث الجفاف مع قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة الداخلية. يؤدي هذا إلى حدوث ضربة الشمس، والتي يمكن أن تدمر خلايا الدماغ وتكون قاتلة.

ومن اعراضه

-الصداع

-دوخة

-تشنجات العضلات

-النوبات

-ارتفاع معدل ضربات القلب

لتجنب ضربة الشمس ، اشرب الكثير من السوائل وافتح مظلتك عند الخروج ، وتجنب الخروج بين الساعة 12 ظهرًا و 3 عصرًا وارتداء ملابس قطنية مريحة.

حمى القش

حمى القش نوع من الحساسية عندما لا تستطيع مناعة جسمك مقاومة الأجسام الغريبة التي تدخلها ، فإنك تصاب بالحساسية، و ينتشر بشكل خاص في أوائل الصيف عندما تتفتح الأزهار وتتلامس حبوب اللقاح مع جسمك.

بعض مؤشرات حمى القش هي

-احتقان الأنف ودموع العيون.

-السعال والعطس.

-التعب والحمى.

يمكنك تقليل تعرضك لمسببات الحساسية إذا كنت ترتدي قناع التلوث إذا كنت عرضة للحساسية ، استشر طبيبك ، فبعض الأدوية يمكن أن تخفف الأعراض.

التسمم الغذائي

الصيف هو الوقت الذي تزدهر فيه العديد من الكائنات الحية الدقيقة الخطرة مثل السالمونيلا والمطثية ويتكاثرون في الطعام لهذا السبب ، ما لم تقم بإعداد طعامك وتخزينه بالطريقة الصحيحة ، يمكن أن تصاب بحالة شديدة من التسمم الغذائي.

علامات التسمم الغذائي هي-

-تقلصات في المعدة

-استفراغ و غثيان

-إسهال

-حمى

يمكنك تحصين نفسك ضد التسمم الغذائي إذا تجنبت اللحوم غير المطبوخة جيدًا والخضروات النيئة والأسماك التي لم يتم طهيها في درجة حرارة عالية والوجبات السريعة هذه الأطعمة هي أرض خصبة للكائنات الحية الدقيقة الضارة.

-حروق الشمس

عندما تعرض نفسك للشمس لفترة طويلة ، يمكن للأشعة فوق البنفسجية الضارة أن تخترق بشرتك الرقيقة مما يؤدي إلى حالة تسمى حروق الشمس. تتميز هذه الحالة بحكة وجفاف واحمرار في الجلد يمكن أن يصاحبها غثيان أو حمى أو قشعريرة. في الحالات التي تكون فيها الحروق شديدة ، قد تكون هناك بثور وقد يتقشر الجلد بمجرد أن تهدأ الحالة

ما الذي تستطيع القيام به:

يمكنك وضع كريم واقي من الشمس مع عامل حماية أقوى بحوالي 20 دقيقة قبل الخروج في الشمس تأكد أيضًا من ترطيب الجلد بشكل صحيح.

-جدري الماء

يعد الجدري أو جدري الماء من أكثر أمراض الصيف فتكًا وتظهر هذه الحالة الفيروسية على شكل بثور صغيرة مملوءة بالسوائل في جميع أنحاء الجسم،و عادة ما تصيب هذه الحالة الأطفال الصغار ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، قد يتأثر البالغون المصابون بمرض السكري أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو المصابين بالسرطان أو غيرها من الحالات الطبية الأساسية.

ينتشر هذا المرض المعدي من خلال الجزيئات المحمولة في الهواء والتي تنتشر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس ، أو إذا كان مقدم الرعاية على اتصال مباشر مع الشخص المصاب في بعض الأحيان ، قد تظل العدوى كامنة حتى تظهر الظروف الجوية الملائمة لدعم العدوى.

أفضل ما يمكنك فعله هو الحصول على حقنة جدري الماء ومنع نفسك من التواجد حول الشخص المصاب، يجب إبقاء الشخص المصاب في الحجر الصحي في المنزل مع الحد الأدنى من الاتصال.

- اليرقان

مرض قاتل آخر يجب أن تنتبه له خلال أشهر الصيف هو اليرقان، و قد تؤثر هذه الحالة على أي شخص يستهلك طعامًا أو ماءًا ملوثًا يدخل فيروس التهاب الكبد A إلى الجسم ويحدث هذا عندما تستهلك الماء أو الطعام الملوث لشخص مصاب، و يمكن أن تصبح هذه الحالة شديدة وتؤثر على الكبد أيضًا، و تشمل الأعراض الرئيسية لليرقان الجلد المصفر ، وشحوب العينين ، والبول داكن اللون ، وحكة الجلد.