شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أمراض نساء: علاج بطانة الرحم المهاجرة يعتمد على شدة الأعراض وعمر المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانتباذ البطاني الرحمي أو ما يعرف باسم بطانة الرحم المهاجرة هو حالة ينمو فيها نسيج مشابه لبطانة الرحم في أجزاء أخرى من الجسم، وعندما ينمو هذا النسيج في الأماكن الخاطئة، يمكن أن يسبب لك أعراض غير مريحة يمكن أن تؤثر على حياتك اليومية، وقد تعانى السيدات المصابات بها أيضًا من مشاكل في الحمل .

وفقًا للدكتور عمرو الهلالى استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والمناظير الجراحية والأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، فإن بطانة الرحم هي البطانة الداخلية للرحم، وهذا النسيج هو ما يتم التخلص منه خلال فترة الحيض، عندما تأتي الدورة الشهرية، تسقط هذه الطبقات بعيدًا عن جدران الرحم وتترك جسمك، إذا كنتِ حاملًا، فإن بطانة الرحم تساعد في دعم المراحل المبكرة من التطور.

من السيدات المعرضات للإصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟ وأضاف أستاذ أمراض النساء، أن بطانة الرحم هي حالة تؤثر بشكل شائع على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 عامًا، ويمكن أن تحدث أيضًا للأشخاص الأصغر سنًا خلال سنوات المراهقة، فعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يجدون الراحة من الأعراض بعد انقطاع الطمث، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يسبب عدم الراحة والألم.

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي. يمكن أن تشمل هذه العوامل:

تاريخ عائلي من الإصابة.

العمر الذي بدأت فيه الدورة الشهرية، فالأشخاص الذين يبدأون الحيض قبل سن 11 قد يكونون أكثر عرضة للإصابة.

طول دورتك الشهرية (وقت أقصر بين الدورات) ومدة التدفق (عدد أيام النزيف).

عيوب في الرحم أو قناة فالوب. أسباب بطانة الرحم المهاجرة أوضح الطبيب أنه في أغلب الأوقات قد يكون سبب الانتباذ البطاني الرحمي غير معروف، فعندما تعانين من الانتباذ البطاني الرحمي ، فإن الأنسجة المشابهة لبطانة الرحم تنمو في الأماكن الخطأ، وعندما يتطور في أماكن مثل خارج الرحم وقناتي فالوب والمبيضين والأمعاء وداخل تجويف الحوض، يمكن أن يسبب أعراضًا مؤلمة، يرتبط هذا الألم بزيادة الالتهاب وغالبًا ما يحدث التليف والالتصاقات.

عندما ينمو نسيج شبيه ببطانة الرحم خارج الرحم، فإنه يمكن أن يسبب ندبا (التصاقات)، يمكن لهذه الأجزاء من النسيج الندبي أن تدمج أعضائك - مما يؤدي إلى إنشاء روابط لا تكون موجودة في المعتاد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الراحة والألم.

ما هي أعراض الانتباذ البطاني الرحمي؟قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من أعراض الانتباذ البطاني الرحمي من:

تقلصات مؤلمة جدًا في الدورة الشهرية.

آلام في البطن أو آلام الظهر أثناء الدورة الشهرية أو بين الدورات الشهرية.

ألم أثناء الجماع.

نزيف حاد خلال فترات أو بقع (نزيف خفيف) بين فترات.

العقم (صعوبة الحمل).

حركات الأمعاء المؤلمة. كيف يتم تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي؟ في كثير من الحالات، يبدأ تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي بأعراضك، قد تتسبب الدورات الشهرية المؤلمة والغزيرة في التواصل مع الطبيب الذى يقوم بإجراء فحص الحوض ومن المحتمل أن يقوم بإجراء تصوير الحوض بدءًا من الموجات فوق الصوتية.

اعتمادًا على الأعراض والفحص البدني ونتائج الموجات فوق الصوتية ، قد يُطلب أيضًا إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي لمزيد من رسم خرائط الانتباذ البطاني الرحمي، وفى الحالات الشديدة قد يتم الخضوع لتنظير البطن للتشخيص النهائي والعلاج، ويمكن أن تكون طريقة مفيدة لتأكيد الانتباذ البطاني الرحمي لأن الجراح الذي يقوم بالإجراء يمكنه استخدام كاميرا صغيرة (منظار البطن) للنظر داخل جسمك، كما يمكن أخذ خزعة (عينة صغيرة من الأنسجة) أثناء هذا الإجراء . سيتم إرسال الخزعة إلى المختبر لتأكيد التشخيص.

علاج الانتباذ البطاني الرحميسيساعدك الطبيب في وضع خطة علاج الانتباذ البطاني الرحمي بناءً على بعض العوامل ، بما في ذلك:

شدة الانتباذ البطاني الرحمي.

خططك للحمل في المستقبل.

عمرك.

شدة الأعراض (غالبًا الألم).

غالبًا ما تستخدم الأدوية للمساعدة في السيطرة على أعراض الانتباذ البطاني الرحمي، يمكن أن تشمل هذه الأدوية مسكنات الألم والعلاجات الهرمونية.