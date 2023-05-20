شكرا لقرائتكم خبر عن الفاكهة الصيفية.. 6 طرق لجني الفوائد الصحية للرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف هو الوقت المثالي للاستمتاع بفوائد العصائر والفواكه، سواء كانت بطيخًا أو رمانًا، فيمكن أن يساعدك تناول الفاكهة في الصيف على التغلب على حرارة الصيف وتوفير التغذية المطلوبة.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth" واحدة من هذه الفاكهة التي تقدم عددًا كبيرًا من الفوائد هي الرمان، لا يضيف فقط حلاوة منعشة إلى وجباتك، ولكنه يحتوي أيضًا على عناصر مهمة بما في ذلك الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، ولكن ، مع وجود العديد من الطرق لدمج الرمان في نظامك الغذائي.

6 طرق لإضافة الرمان إلى نظامك الغذائيسلطة رمان

إضافة الرمان إلى السلطة يضاعف قيمتها الغذائية، فقط امزج بذور الرمان مع الخضار الطازجة مثل السبانخ أو الجرجير لعمل سلطة ملونة ومغذية. تضفي النكهات الحلوة واللاذعة لبذور الرمان دفعة من النضارة على السلطة.

أضفه إلى الزبادي أو دقيق الشوفان

يمكنك تحسين طعم وملمس الزبادي أو دقيق الشوفان الصباحي عن طريق إضافة بذور الرمان، ستوفر العصائر تباينًا ممتعًا مع الملمس الكريمي للزبادي أو الشوفان، لن تؤدي هذه الإضافة البسيطة إلى رفع مستوى المذاق فحسب، بل ستزودك أيضًا بجرعة جيدة من الألياف ومضادات الأكسدة لبدء يومك.

كرات الرمان المثلجة

تعتبر كرات الرمان المثلجة طريقة ممتعة لجعل نظامك الغذائي الصيفي مثيرًا، ما عليك سوى الجمع بين عصير الرمان والفواكه المفضلة لديك، مثل الفراولة أو التوت أو البطيخ، يُسكب المزيج في قوالب المصاصة ويُسكب فوقها بقطع الرمان ويُجمد حتى يتماسك، غنية بمضادات الأكسدة ، مما يجعلها متعة صيفية خالية من الشعور بالذنب.

امزجها مع العصائر

يمكن أن يكون الصيف وقتًا رائعًا لتنغمس في العصائر المخفوقة والعصائر وما هو أفضل من خلط الرمان في العصائر؟ وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، يساعد عصير الرمان في تقليل الإجهاد التأكسدي للبلاعم والجذور الحرة وأكسدة الدهون، للحصول على عصير منعش ومليء بالمغذيات ، أضف عصير الرمان أو الشراب الطازج إلى الخلاط الخاص بك، النكهة المنعشة لأزواج الرمان تتماشى جيدًا مع مجموعة متنوعة من الفواكه مثل التوت والموز والحمضيات.

شاي الرمان

سلطت العديد من الدراسات، الضوء على الدور المحتمل للرمان في علاج السرطان والسكري وأمراض القلب، لذا ، ارتشف فوائد هذا الطعام الخارق. لبث النكهات ، أضف القليل من بذور الرمان إلى إبريق من الماء وضعه هناك لبضع ساعات. أو يمكنك تحضير كوب من شاي الأعشاب المفضل لديك وإسقاط القليل من حبات الرمان في السائل الساخن.

عصير الليمون مع الرمان

يمكنك أن تروي عطشك عن طريق الانغماس في كوب من عصير الليمون بالرمان، اعصري ليمونًا طازجًا ، امزجي العصير مع عصير الرمان ، وأضيفي لمسة من الحلاوة مع التحلية الطبيعية يقلب جيدًا ، ثم يُسكب فوق الثلج ويُزين بحبات الرمان وغصن النعناع، سيبقيك هذا المزيج المنعش الحلو أنت باردًا ورطبًا طوال الصيف.