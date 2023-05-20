شكرا لقرائتكم خبر عن ما مرض الانتباذ الرحمى وتأثيره على السيدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانتباذ البطاني الرحمي هو اضطراب مؤلم في أغلب الأحيان ينتج عن نمو نسيج مشابه للنسيج الذي يبطن الرحم من الداخل، ويصل نوع الانتباذ البطاني الرحمي الأكثر شيوعًا إلى المبيضين وقناتي فالوب والأنسجة المبطنة للحوض وفي حالات نادرة، يمكن العثور على نسيج شبيه ببطانة الرحم خارج المنطقة التي توجد بها أعضاء الحوض.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic في حالة الانتباذ البطاني الرحمي، يعمل النسيج المشابه لبطانة الرحم كالنسيج الطبيعي من حيث الثخانة والتحلل والنزيف مع كل دَورة حيض لكن لعدم إمكانية هذه الأنسجة الخروج من جسمك، فإنها تنحبس بداخل الجسم، وعندما يصل الانتباذ البطاني الرحمي إلى المبيضين، قد تتشكل كيسات يطلق عليها ورم بطانة الرحم وقد تتهيج الأنسجة المحيطة لتؤدي في النهاية إلى ظهور أنسجة ندبية والتصاقات‎، أو أشرطة من أنسجة ليفية قد تسبب التصاق أنسجة الحوض وأعضائه ببعضها.

قد يسبب الانتباذ البطاني الرحمي ألمًا شديدًا في بعض الأحيان خاصة خلال دورات الحيض. قد تظهر أيضًا مشاكل الخصوبة ولحسن الحظ، فهناك بعض العلاجات الفعالة.

وحسب ما ذكره موقع الأعراض الأولية للانتباذ البطاني الرحمي هي ألم في الحوض، وغالبًا ما تكون مصاحبة لفترات الحيض، وعلى الرغم من أن العديد من النساء يعانين من التشنج أثناء فترات الطمث، فإن اللاتي تعانين من انتباذ بطاني رحمي يصِفن آلام الطمث أنها أسوأ بكثير من المعتاد قد يزيد الألم أيضًا بمرور الوقت.

تشمل العلامات والأعراض الشائعة للانتباذ البطاني الرحمي ما يلي:

-فترات طمث مؤلمة (عسر الطمث) قد يبدأ ألم الحوض والتشنج قبل فترة الطمث ويمتد لعدة أيام بعد بدايتها قد تشعرين بآلام أسفل الظهر وفي البطن أيضًا.

-الألم أثناء التبول من المرجح أن تواجهي هذه الأعراض أثناء فترة الطمث.

-النزيف المفرط قد تواجهين فترات طمث ثقيلة بين الحين والآخر أو نزيفًا بين فترات الطمث (النزيف بين فترات الحيض).

-العقم في بعض الأحيان، يشخَّص الانتباذ البطاني الرحمي لأول مرة لدى الباحثين عن علاج للعقم.

علامات وأعراض أخرى قد تصابين بالتعب أو الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ أو الغثيان خاصة أثناء دورات الحيض.

وقد لا تكون شدة الألم مؤشرًا موثوقًا على شدة حالتك فقد تشعرين بألم شديد عند إصابتك بحالة انتباذ بطاني رحمي بسيطة، أو قد تشعرين بألم بسيط أو منعدم عند إصابتك بحالة انتباذ بطاني رحمي متقدمة.

يخلط بين الانتباذ البطاني الرحمي في بعض الأحيان وبين الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب آلام الحوض، مثل مرض التهاب الحوض أو تكيس المبيض يمكن الخلط بينه وبين متلازمة القولون المتهيج وهي حالة تسبب نوبات الإسهال والإمساك والتشنج البطني يمكن أن تصاحب متلازمة القولون المتهيج الانتباذ البطاني الرحمي، ما قد يعقد التشخيص.

الانتباذ البطاني الرحمي يمكن أن يكون حالة صعبة العلاج قد يؤدي التشخيص المبكر وفريق طبي متعدد التخصصات وفهم تشخيصك إلى تحسين التحكم في الأعراض.

على الرغم من أن السبب الدقيق للإصابة بالانتباذ البطاني الرحمي غير مؤكد، فإن التفسيرات المحتمَلة تشمل:

-الحيض الارتجاعي، في حالة الحيض الارتجاعي، يتدفق دم الحيض الذي يحتوي على خلايا بطانة الرحم عبر أُنبوبي فالوب إلى جوف الحوض بدلًا من الخروج من الجسم. تلتصق خلايا بطانة الرحم هذه في جدار جوف الحوض، وأسطح أعضاء جوف الحوض، حيث تنمو وتستمر في اكتساب السماكة وتنزف على مدار كل دَورة الحيض.

-تحول الخلايا الصفاقية. فيما يعرف باسم "نظرية الحث"، يقترح الخبراء أن الهرمونات أو العوامل المناعية تعزز تحويل الخلايا البريتونية الخلايا التي تبطن الجانب الداخلي من البطن إلى خلايا تشبه خلايا بطانة الرحم.

-تحول الخلايا الجنينية، قد تحول هرمونات مثل الإستروجين الخلايا الجنينية الخلايا في المراحل المبكرة من النمو إلى غرسات خلايا بطانة الرحم أثناء فترة البلوغ.

غرس الندبات الجراحية بعد إجراء عملية جراحية، مثل استئصال الرحم أو العملية القيصرية، قد تلتصق خلايا بطانة الرحم بالشق الجراحي.

انتقال خلايا بطانة الرحم. قد تنقل الأوعية الدموية أو سائل الأنسجة (اللمفاوية) خلايا بطانة الرحم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

اضطراب الجهاز المناعي قد تؤدي مشكلة في الجهاز المناعي إلى عجز الجسم عن التعرف على نسيج بطانة الرحم الذي ينمو خارج الرحم وتدميره.

لتشخيص الانتباذ البطاني الرحمي والحالات الأخرى التي قد تسبب ألم الحوض، سيطلب منكِ الطبيب أن تصفي أعراضك، بما في ذلك موضع الألم ووقت حدوثه.

الاختبارات لفحص الدلائل البدنية للانتباذ البطاني الرحمي تشمل:

-فحص الحوض أثناء فحص الحوض سيتحسس طبيبك يدويًّا (فحص طبي) مناطق في حوضك بحثًا عن شذوذات مثل الأكياس على أعضائك التناسلية أو الندوب خلف رحمك غالبًا لا يمكن الإحساس بمناطق صغيرة من الانتباذ البطاني الرحمي إلا إذا سبّبت تكوُّن كيس.

-ألتراساوند (تصوير فوق صوتي) يَستخدم هذا الاختبار مَوجات صوتية عالية التردد لإنتاج

-التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI). التصوير بالرنين المغناطيسي هو فحص يستخدم المجال المغناطيسي وموجات الراديو لإنشاء صور مفصلة للأعضاء والأنسجة داخل جسدك.

-تنظير البطن في بعض الأحوال، قد يحيلك الطبيب إلى جرَّاح للقيام بإجراء طبي يسمح للجراح برؤية ما بداخل بطنك (تنظير البطن) أثناء خضوعك للتخدير العام، يفتح الجراح شقوقًا دقيقة بالقرب من السرة ويدخِل أداة استعراض نحيلة (تنظير البطن) باحثًا عن علامات للانتباذ البطاني الرحمي خارج الرحم.