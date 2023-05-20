شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على عقار جديد لسرطان الدم يعالج نوعا من أورام الغدد الليمفاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، على علاج جديد لسرطان الدم الذى تقدمه شركة AbbVie وشركة الأدوية الدنماركية Genmab للمرضى البالغين الذين تلقوا ما لا يقل عن خطين سابقين من العلاج.

العقار يعالج نوعًا من سرطان الغدد الليمفاوية B الكبيرة المتقدمة، وهو سرطان يبدأ في خلايا الدم البيضاء، وهو العلاج الأول الذي وافقت عليه هيئة الأغذية والأدوية الامريكية (FDA) للمرض الذي يصيب سنويًا 150.000 شخص على مستوى العالم.

تعتمد الموافقة على بيانات من دراسة منتصف المرحلة التي أظهرت أن حقن الإيبكوريتاماب تحت الجلد ساعد 63% من المرضى الذين انخفض حجم سرطانهم أو اختفى بعد العلاج، يتم تطوير العلاج بشكل مشترك من قبل شركة AbbVie و Genmab كجزء من صفقة بقيمة 750 مليون دولار أبرمتها الشركتان في عام 2020 لتطوير وتسويق ثلاثة من منتجات Genmab للأجسام المضادة التي تستهدف السرطان.

وبموجب الاتفاق، ستشترك الشركتان في المسؤوليات التجارية في الولايات المتحدة واليابان، وستكون شركة AbbVie مسئولة عن المزيد من التسويق العالمي