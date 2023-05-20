فوائد الموز الصحية قبل النوم

بيروت - نادين محمد - الموز، فاكهة غنية بالفوسفور الضروري للذكاء وللأنشطة الفكرية، والفيتامينات "أ" A و"سي" C و"بي 6 " B6، والألياف، والبوتاسيوم، والبكتين، والبروتينات. ويعتبر من الفواكه المغذية التي تمنح الطاقة للجسم. فهو غذاء اساسياً في دول افريقيا وسواحل اميركا الوسطى.

عرفت فوائد الموز منذ القدم، حيث كان غذاء للفلاسفة منذ القرن الاول ق.م.، وقد كان نابليون يفضل تناوله على باقي الثمار الأخرى في منفاه.

تحتوي ثمرة متوسطة الحجم من الموزعلى 92 وحدة حرارية.



فوائد الموز الصحية و أبرزها:

- الوقاية من الرشح والكريب.

- تهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم.

- محاربة الإلتهابات في الجسم.

- المساعدة على النمو الجسدي.

- تقوية القدرات الفكرية.

- محاربة الإسهال.

- تخفيض مستوى الكولسيترول الضار في الدم.

- حماية القلب ومنع تصلّب الشرايين.

- تأمين توازن الأملاح في الجسم، ما يجعل الموز مفيداً لمرضى الكلى والضغط.

- تقوية الأظافر والاسنان والعظام.

- تحسين المزاج بفضل التريبتوفان والفيتامينB6 .

فوائد الموز الغذائية:

أدخلي الموز في كوكتيلات الفاكهة، وفي صنع الكاتو. وأضيفيه الى أطباق القشطة الطازجة مع العسل والمكسرات النيئة المنقوعة.

نصيحة: رغم فوائد الموز العالية، الا انه لا يمكن إعتماده كغذاء كامل، بل يجب إدخاله ضمن نظرية التكامل الغذائي، أي تناوله مع أصناف الطعام الأخرى المتنوعة.