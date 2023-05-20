طرق للتخلص من دهون البطن السفلية 

بيروت - نادين محمد -

دهون البطن هي الأصعب، ترفض التزحزح حتى مع اتباع نظام غذائي صارم وممارسة الرياضة. يمكن تصنيف دهون البطن على أنها دهون تحت الجلد (طبقة تحت الجلد) ودهون حشوية (حول العضلات وحول أعضاء البطن). من بين هذين النوعين، تعتبر الدهون الحشوية خطرًا على الصحة لأنها تعرضك للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الاضطرابات التي تهدد الحياة. ومع ذلك ، يمكن أن يمنعكِ كلا النوعين من التباهي بخصر نحيف و ذلك لأن دهون البطن، وخاصة دهون البطن السفلية، تقاوم بشدة عملية حرق الدهون.

​

اقرئي أيضا : مشروبات لحرق دهون البطن و الأرداف قبل النوم



في ما يلي بعض النصائح الفعالة للتخلص من دهون البطن السفلية:



​

1. اتبعي حمية غذائية جيدة لتخسيس الوزن:

لن يتحقق فقدان الوزن إلا من خلال الحفاظ على معدل منخفض من السعرات الحرارية - تناولي سعرات حرارية أقل مما يمكن للشخص أن يحرقه. كما أن ممارسة الرياضة تساعد على زيادة التمثيل الغذائي ، وتقوية العضلات ، وهو ما لن يحدث مع النظام الغذائي وحده..

2. تجنبي السكر المكرر:

​

يؤدي السكر الزائد إلى الكثير من التأثيرات غير المرغوب فيها في الجسم ويمكن أن يسبب تغيرات هرمونية ومقاومة الأنسولين ما يشجع على تخزين الدهون حول منطقة البطن. إذا كان هناك كمية زائدة من السكر في الدم ، فإن الأنسولين والهرمونات الأخرى سيحول جزيئات السكر هذه إلى جليكوجين أو دهون ، في الغالب حول منطقة البطن. التوقف عن تناول السكر لمدة 15 يومًا ، مع التمارين المنتظمة واتباع نظام غذائي ،ستلاحظين نحافة الخصر.



3. تناول الأطعمة الغنية بالبروتين:

يعمل البروتين على تسريع عملية إنقاص الوزن بالكامل عن طريق زيادة التمثيل الغذائي ، وكبح الشهية ، وزيادة التأثير الحراري ، وكل هذا يؤدي إلى حرق الدهون من جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك منطقة البطن. .

​

4. أحماض أوميغا 3 الدهنية:

أحماض أوميجا 3 الدهنية هي مجموعة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والتي تعتبر ضرورية لأداء وظائف الجسم بشكل طبيعي وسلس ولتحسين التمثيل الغذائي. كما أن الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 تعزز حرق الدهون ، وخاصة دهون البطن. كما أنه يساعد على تقليل إنتاج هرمون التوتر "الكورتيزول" المرتبط بشدة بتخزين الدهون.





5. الحد من التوتر:

​

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن في الواقع إلى زيادة الدهون في البطن لدى النساء اللواتي يعانين من النحافة بشكل عام. يمكن أن يؤدي الكورتيزول الزائد (هرمون التوتر) إلى تخزين الدهون حول منطقة البطن. يؤثر هرمون الإجهاد ، الكورتيزول ، بشدة على توزيع الدهون ، مما يؤدي إلى تخزين معظمها حول المنطقة الوسطى.

6. علاج الالتهاب:

وجد الباحثون روابط قوية بين الالتهاب ودهون البطن والعكس صحيح.

7. تجنبي السعرات الحرارية السائلة:

​

الفواكه صحية بينما تحتوي عصائر الفاكهة على نسبة عالية من السكر وتفقد محتواها من الألياف. علاوة على ذلك ، ليس من السهل قياس السعرات الحرارية عندما تأتي في أشكال العصائر والمشروبات. يتم هضم السعرات الحرارية السائلة بسهولة ، وسرعان ما ستشتهي المزيد من الطعام ، وبهذه الطريقة ، ستضيفي المزيد من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي. تناولي الفاكهة دائمًا نيئة وطازجة.



