8 حيل لإنقاص الوزن لقوام أكثر رشاقة فى الصيف

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت قد اكتسبت المزيد من الوزن خلال الفترة الماضية فأنت بحاجة إلى الالتزام بمجموعة الحيل التالية لحرق أسرع للدهون وتخسيس الوزن والحصول على مظهر أكثر رشاقة في الصيف .

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1- تناول مكملات البروبيوتيك

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ثبت أن تناول مكملات البروبيوتيك التي تحتوي على بكتيريا من فصيلة Lactobacillus تقلل من كتلة الدهون ومع ذلك، لا ينطبق الشيء نفسه على جميع أنواع Lactobacillus ربطت بعض الدراسات بين L. acidophilus وزيادة الوزن.

2. تناول الأطعمة الحارة

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يحتوي الفلفل الحار على الكابسيسين، وهو مركب حار يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل من الشهية قليلاً

ومع ذلك، قد يطور الأشخاص تحمل تأثيرات الكابسيسين بمرور الوقت، مما قد يحد من فعاليته على المدى الطويل

3. ممارسة التمارين الهوائية

القيام بممارسة التمارين الهوائية هو وسيلة ممتازة لحرق السعرات الحرارية وتحسين صحتك الجسدية والعقلية فهي فعالة بشكل خاص لفقدان دهون البطن، وهي الدهون غير الصحية التي تميل إلى التراكم حول أعضائك وتسبب أمراض التمثيل الغذائي.

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4. رفع الأثقال

من أسوأ الآثار الجانبية للنظام الغذائي أنه يميل إلى التسبب في فقدان العضلات وتباطؤ التمثيل الغذائي

أفضل طريقة لمنع ذلك هي القيام بنوع من تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال. تشير الدراسات إلى أن رفع الأثقال يمكن أن يساعد في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي مرتفعاً ويمنعك من فقدان كتلة العضلات الثمينة

5. تناول المزيد من الألياف

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تظهر بعض الدراسات أن الألياف (خاصة الألياف اللزجة) يمكن أن تزيد من الشعور بالشبع وتساعدك على التحكم في وزنك على المدى الطويل.

كما أن تناول المزيد من الخضار والفواكه وتمتعها بالعديد من الخصائص الصحية تجعلها فعالة في إنقاص الوزن.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الخضار والفواكه يميلون إلى أن يكون وزنهم أقل؛ لذا عليك تناول الفاكهة الكاملة، ولكن قلل من تناول عصير الفاكهة أو تجنبه تماماً.

6. احصلي على نوم جيد

يتجاهل البعض أهمية النوم بدرجة كبيرة، ولكنه قد لا يقل أهمية عن تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

تشير الدراسات إلى أن قلة النوم هي أحد أقوى عوامل الخطر للسمنة، حيث ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 89٪ لدى الأطفال و 55٪ لدى البالغين.

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7. تناول المزيد من البروتين

البروتين هو أهم عنصر غذائي لفقدان الوزن وثبت أن تناول نظام غذائي غني بالبروتين يعزز عملية التمثيل الغذائي بنسبة 80 إلى 100 سعر حراري في اليوم مع التخلص من 441 سعراً حرارياً في اليوم من نظامك الغذائي.

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8. مضغ أكثر ببطء

قد يستغرق عقلك بعض الوقت للتسجيل بأن لديك ما يكفي من الطعام. تظهر بعض الدراسات أن المضغ بشكل أبطأ يمكن أن يساعدك على تناول سعرات حرارية أقل وزيادة إنتاج الهرمونات المرتبطة بفقدان الوزن .

ضع في اعتبارك أيضاً مضغ طعامك جيداً فتشير الدراسات إلى أن زيادة المضغ قد تقلل من تناول السعرات الحرارية في الوجبة.