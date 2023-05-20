نصائح صحية لخسارة 10 كيلو في ثلاثة أسابيع

بيروت - نادين محمد -

تخسيس 10 كيلو جرام في وقت قصير يعد تحديًا؛ ولكن إذا كنت ترغبين في تحقيق ذلك من أجل مناسبة قادمة، فيجب أن تتحركي على الفور باتباع خطة محكمة لخسارة الوزن الزائد؛ في هذه المقالة، وضعنا الخطة الصحيحة التي يمكن أن تساعدك على خسارة 10 كيلو غرام بسرعة، تعمل الخطة من خلال بدء عملية التمثيل الغذائي، والمساعدة في إزالة السموم، والتخلص من وزن الماء.

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1. ابدئي بالماء

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يساعد الماء في طرد السموم ، ويدعم الهضم ، ويمنع الإمساك ، ويقلل من الانتفاخ ، ويحافظ على درجة الحموضة الداخلية والتوازن ، ويحفز توليد الحرارة (إنتاج الحرارة في الجسم) . اشربي 3-4 لترات من الماء كل يوم. اشربي أيضًا 500 مل من الماء قبل الوجبة بعشرين دقيقة على الأقل. يمكن أن يساعد ذلك في الحد من تناول السعرات الحرارية. اشربي كوبين من الماء في درجة حرارة الغرفة بمجرد استيقاظك. يمكن أن تساعد إضافة ملعقتين صغيرتين من بذور الحلبة إلى كوب من الماء في تحسين حساسية الأنسولين.

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إن استهلاك سعرات حرارية أقل يخلق توازنًا سلبيًا للطاقة في الجسم ، مما يساعدك على إنقاص الوزن. للحصول على نتائج سريعة ، يمكنك خفض ما لا يقل عن 500 إلى 600 سعرة حرارية من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي تستهلكيها في اليوم العادي.

2. حظر السكر والأطعمة المصنعة

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تجنبي جميع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والصوديوم والمواد الحافظة. تناولي الأطعمة الكاملة والوجبات الخفيفة منخفضة السعرات مثل الفشار والفواكه والخضروات. إذا كنت تشتهي الحلويات ، تناولي الزبادي قليل السعرات مع التين أو الخوخ. يمكنك أيضًا تناول قطعة واحدة من الشوكولاتة الداكنة (تحتوي على 80٪ أو أكثر من الكاكاو) بعد العشاء.

3. تناولي الخضار والفواكه

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تناولي حصص من الفاكهة والخضار يوميًا غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تعزز الشبع وتمنع امتصاص الدهون. فهي منخفضة السعرات الحرارية ، وتحسن حركة الأمعاء ، وتساعد في بناء المناعة.

الفواكه - التفاح والموز والبرتقال والجريب فروت والليمون والليمون والخوخ والكرز والمشمش والبابايا والأناناس والخوخ.

الخضار - السبانخ والقرنبيط والبروكلي والجزر والفلفل الحلو والكرنب الأخضر والسلق والفجل واللفت والبامية والباذنجان والطماطم والخيار والبصل وزجاجة القرع والقرع المر والبصل الأخضر والخس والملفوف والملفوف والهليون والبازلاء والشمندر.

4. زيادة البروتين

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تساعد مصادر البروتين الخالية من الدهون ، مثل الأسماك وصدر الدجاج منزوع الجلد والعدس والفطر والبيض والبقول والمكسرات والبذور ، على زيادة الشعور بالشبع. كما أنها تساعد في بناء العضلات الخالية من الدهون، وهذا يحسن عملية التمثيل الغذائي.

5. تجنبي الكربوهيدرات البيضاء

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الكربوهيدرات البيضاء (أو الكربوهيدرات السيئة) هي أطعمة مثل الدقيق والسكر والمعكرونة والأرز الأبيض والبسكويت والحبوب. هذه عالية السعرات الحرارية ولها قيمة غذائية قليلة.

تميل الكربوهيدرات السيئة إلى زيادة مستويات الجلوكوز في الدم ويمكن هضمها بسهولة، وبالتالي ، سرعان ما تشعر بالجوع والقضم من الأطعمة الأخرى المصنعة وذات السعرات الحرارية العالية ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن. الأطعمة البيضاء الكاملة مثل القرنبيط والفاصوليا والبطاطا البيضاء واللفت لا تندرج ضمن هذه الفئة.



هذه هي النصائح الـ 5 التي يمكن أن تساعدكِ على خسارة 10 كيلو جرام في ثلاثة أسابيع؛ اتبع هذه الإرشادات، ولن تفقدي وزن الماء فحسب، بل سيبدأ جسمك في تكسير الدهون أيضًا. كرر هذه لمدة 21 يومًا ، وبمجرد أن تصبح عادة ، يمكن أن تؤدي إلى تغيير نمط الحياة بالكامل.



