شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع ظهور البثور فى الصيف.. إليك 9 علاجات فعالة منها زيت شجرة الشاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي موسم الصيف إلى التعرق وزيادة إفراز الدهون والعديد من مشاكل البشرة الأخرى، يمكن أن تكون البثور مشكلة جلدية محبطة ،ولكن هناك العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في منع وتقليل ظهورها، يمكن أن تكون العلاجات المنزلية وسيلة فعالة لإدارة البثور لأنها تستخدم مكونات طبيعية متوفرة بسهولة في المنزل، وفعالة من حيث التكلفة ، ولها آثار جانبية أقل مقارنة بالأدوية الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية، وإليك أكثر العلاجات المنزلية فعالية التي يمكنك تجربتها هذا الصيف، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

9 علاجات منزلية سهلة يمكنك تجربتها لمنع ظهور البثور في الصيف: 1. زيت شجرة الشاييحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في تقليل البكتيريا الموجودة على الجلد وتقليل الالتهاب، ضع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي على قطعة قطن وامسحها برفق على المنطقة المصابة.

2. العسلالعسل له خصائص مضادة للجراثيم تساعد في محاربة البثور، ضع كمية صغيرة من العسل على البثرة واتركها لمدة 15-20 دقيقة قبل غسلها.

3. الشاي الأخضريحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات ومنع البثور، ضع كيس شاي أخضر بارد على البثرة لبضع دقائق ثم اغسله.

4. الثلجيمكن أن يؤدي وضع الثلج على البثور إلى تقليل الالتهاب والاحمرار، لفي بعض مكعبات الثلج بقطعة قماش نظيفة وضعيها على البثرة لمدة 5 دقائق في المرة عدة مرات في اليوم.

5. عصير ليمونيحتوي عصير الليمون على حامض الستريك الذي يمكن أن يساعد في تجفيف البثور، ضعي عصير الليمون على البثرة باستخدام كرة قطنية واتركيها لمدة 10-15 دقيقة قبل غسلها.

6. ماسك القرفة والعسلامزجي 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة مع 2 ملعقة صغيرة من العسل لصنع عجينة، ضع العجينة على البثرة واتركها لمدة 10-15 دقيقة قبل غسلها.

7. خل التفاحخل التفاح له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات يمكن أن تساعد في منع البثور، اخلطي مقادير متساوية من خل التفاح والماء واستخدمي كرة قطنية لتطبيق المزيج على البثور.

8. الكركميحتوي الكركم على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في منع وتقليل البثور، امزج 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع كمية صغيرة من الماء لعمل عجينة، ضع العجينة على البثرة واتركها لمدة 10-15 دقيقة قبل غسلها.

9. الخيارللخيار تأثير مبرد يمكن أن يهدئ البشرة المتهيجة. اخلطي الخيار وضعي العصير على البثرة باستخدام كرة قطنية. اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل غسله بالماء.