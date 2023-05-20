شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تقلل اضطرابات النوم.. منها الكاكاو والشاي والحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف لدينا جميع ان مسالة القلق والتوتر والاجهاد والارهاق ، كل ذلك يعرضك الي اضطرابات النوم بشكل مستمر ، فيودي بيك الامر الي حدوث مشاكل صحية واحيانا امراض نفسية نتيجة قلة النوم التي تعاني منها بسبب ظروف الحياة .

كشفت إحدى الدراسات الحديثة ان هناك مجموعة من المشروبات الساخنة منها الكاكاو الساخن وشاي البابونج التي تساعدك في الحصول علي قسط كافي من النوم بشكل يومي ، حتي لا تتعرض الي تدهور في الحالة الصحية لديك . وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

مشروبات تقلل من اضطرابات النوم :

ذكر الدكتور سامي مارجو خبير النوم ، تسعة مشروبات لمساعدتك على الاستمتاع بليلة نوم أفضل.

ا. الكاكاو

الكاكاو قد ينتج عنه تأثير مهدئ، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الشوكولاتة الساخنة المليئة بالسكر معا .الكاكاو هو أحد المنتجات الثانوية المستخدمة في صناعة الشوكولاتة. في شكل مسحوق، يمكن إضافته إلى الماء الساخن لصنع مشروب بنكهة الشوكولاتة. بالإضافة الي ان هذا المشروب يساهم في استرخاء العضلات ،لذا فانه يساعد في النوم بصورة افضل .

2.الحليب الدافي

الحليب مليء بالمكونات التي تساهم علي النوم . يحتوي الحليب على التربتوفان هذا الحمض الأميني الذي ثبت أنه يساعد على تحسين النوم.

3 شاي البابونج

شاي البابونج الذي يعتبر من أفضل المشروبات قبل النوم،ويحتوي هذا المشروب العشبي على مضادات الأكسدة apigenin، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تساعد في تقليل القلق وبدء النوم.

4.شاي اللافندر. 5. شاي أخضر منزوع الكافيين. 6.عصير كرز. 7. حليب اللوز. 8. شاي الكافا.

واكد خبير النوم ان تلك المشروبات غير ضارة لجسم الانسان الا انها قد تساعد في تحسين النوم. ولكنها تأخذ وقت طويل للشعور بمفعولها .