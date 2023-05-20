شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية أورام: المدخنون وكبار السن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر منذ سنوات المرض الملعون الذي يدخل جسم الإنسان دون سبق إنذار ولا أي علامات مؤشرة له وهو السرطان، ثم اكتشف العلماء أن هذا الداء له أنواع كـ سرطان الرئة والقولون والمريء والصدر وغيرهم، ولم يعثر على علاج نهائي له حتى الآن.

ومن جانبها قالت الدكتورة يوليا فاخابوفا، أخصائية الأورام في معهد السرطان التابع للمركز الطبي الأوروبي إن هناك فئات من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، شملت تلك الفئات كبار السن، المدخنين، انتقال المرض بالوراثة"، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة نوفوستي.

الفئات الاكثر عرضة للاصابة بخطر السرطان الفئة الأولى كبار السن

وأشارت خبيرة الأورام إلى أن كبار السن يكونوا حذرين، لأن منظومة المناعة تضعف مع التقدم في العمر، لذلك بعد الخمسين عليهم الخضوع لفحوصات طبية سنوية، كما تنصح النساء بإجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية سنويًا، وتنصح كلا الجنسين "سيدات ورجال" بالكشف على القولون والمعدة، والتصوير المقطعي للرئتين.

الفئة الثانية المدخنون

وأضافت الخبيرة الفئة الثانية هي المدخنون، الأكثر عرضة للإصابة بخطر الاصابة بالسرطان حيث إن احتمال إصابتهم بالسرطان أعلى بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بغير المدخنين.

الفئة الثالثة أصحاب الأمراض الوراثية

والفئة الثالثة هي الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالسرطان.

الفئة الرابعة العاملين في مجال الصناعات

أما الفئة الرابعة فتضم الأشخاص الذين يعملون في مجال الصناعات الخطرة وعلى اتصال بالمواد السامة والمشعة. لذلك عليهم أن يكونوا أكثر حرصا على حماية الجلد وأعضاء الجهاز التنفسي والخضوع لفحوصات طبية دورية.

الفئة الخامس المصابين بالأمراض الفيروسية

وتضم الفئة الخامسة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الفيروسية مثل مرضى فيروس الورم الحليمي البشري .