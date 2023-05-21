شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بالشبع بعد تناول وجبات صغيرة؟.. قد يكون علامة على خزل المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بالشبع فور تناول وجبة صغيرة؟ هل تشعر بالرغبة في التقيؤ والحموضة والانتفاخ؟ قد يكون هذا بسبب حالة تسمى خزل المعدة، قد يؤثر على أعصاب المعدة وعضلاتها وغالبًا ما يوجد عند مرضى السكري، على الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة ، إلا أن هناك طرقًا عديدة لإدارتها

ما هو خزل المعدة؟

حسب موقع " healthsite"، أن خزل المعدة هو حالة تؤثر على الحركة الطبيعية لعضلات المعدة، مما يؤدي إلى تأخير إفراغ محتويات المعدة في الأمعاء الدقيقة، يمكن أن يؤدي هذا التأخير في إفراغ المعدة إلى أعراض مختلفة ويتطلب إدارة، والتي غالبًا ما تتضمن تعديلات في النظام الغذائي ونمط الحياة.

أعراض خزل المعدة

الغثيان والقيء: هذه أعراض شائعة وقد تحدث بعد الأكل بفترة وجيزة أو تكون مستمرة.

الشعور بالشبع بسرعة: قد تشعر بالشبع المبكر ، حتى بعد تناول وجبة صغيرة.

انتفاخ البطن: قد يشعر البطن بالانتفاخ أو الانتفاخ بسبب تأخر تفريغ المعدة .

الحموضة المعوية أو الارتجاع المعدي المريئي: يمكن أن يساهم خزل المعدة في التدفق العكسي لحمض المعدة إلى المريء مما يسبب حرقة المعدة.

قلة الشهية وفقدان الوزن: بسبب الانزعاج المرتبط بتناول الطعام وانخفاض القدرة على تحمل الطعام ، يمكن أن يحدث فقدان غير مقصود للوزن.

أسباب خزل المعدة

لا يوجد سبب محدد لخزل المعدة، ولكن من المفترض أن يكون سببه تعطل الإشارات العصبية في المعدة.

السكري

أحد أكثر أسباب خزل المعدة شيوعًا هو مرض السكري طويل الأمد، خاصةً عندما يتلف الأعصاب التي تتحكم في عضلات المعدة.

الجراحة

يمكن لبعض الإجراءات الجراحية ، مثل جراحة المعدة أو المريء ، أن تسبب تلفًا في العصب المبهم مما يؤدي إلى خزل المعدة.

الأدوية

يمكن أن تساهم بعض الأدوية ، بما في ذلك المواد الأفيونية وبعض مضادات الاكتئاب وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري في تأخير إفراغ المعدة.

الحالات العصبية

يمكن أن تؤثر حالات مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد والسكتة الدماغية على الأعصاب التي تتحكم في عضلات المعدة.

في بعض الحالات ، قد يظل سبب خزل المعدة غير معروف، والذي يشار إليه باسم خزل المعدة مجهول السبب.

كيفية إدارة خزل المعدة

فيما يلي بعض التدابير لإدارة خزل المعدة:

تعديلات غذائية

يجب عليك إدخال تغييرات على عاداتك الغذائية، مثل تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من الوجبات الكبيرة، يجب أن تستهلك أطعمة قليلة الدهون والألياف لأنها أسهل في الهضم، في بعض الحالات ، قد يوصى أيضًا باتباع نظام غذائي سائل أو مهروس.

إدارة سكر الدم

إذا كان خزل المعدة مرتبطًا بمرض السكري ، فمن الضروري الحفاظ على السيطرة الجيدة على مستويات السكر في الدم لتقليل الأعراض.

تعديلات نمط الحياة

يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في تخفيف الأعراض. وتشمل هذه الأكل ببطء ، ومضغ الطعام جيدًا ، وتجنب الاستلقاء فورًا بعد الأكل ، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

الدعم الغذائي

في الحالات الشديدة التي يكون فيها التناول عن طريق الفم غير كافٍ ، يمكن توفير التغذية من خلال أنبوب تغذية أو عن طريق الوريد (في أو داخل الوريد).

الأدوية

يمكن وصف الأدوية للمساعدة في تحسين إفراغ المعدة والتحكم في الأعراض، قد تشمل هذه العوامل المحفزة للحركة التي تحفز عضلات المعدة أو مضادات القيء للسيطرة على الغثيان والقيء.

يمكن أن يتراوح خزل المعدة من معتدل إلى شديد ، كما يمكن أن يؤثر على نوعية حياتك. على الرغم من عدم وجود حل سريع ، إلا أن هناك العديد من الخيارات العلاجية لمساعدتك في إدارته، من المهم استشارة أخصائي رعاية صحية للحصول على تشخيص دقيق وخطة إدارة مخصصة، بناءً على احتياجاتك الشخصية وتاريخك الطبي ، يمكنهم تقديم توصيات مخصصة.