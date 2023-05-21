شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية عيون توضح ارتباط اضطرابات النوم بضعف البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مما لا شك فيه أن مسألة اضطرابات النوم تؤثر بشكل عام علي الصحة العامة لدى الأفراد، وبصفة خاصة على بعض الحواس مثل ضعف البصر، بالاضافة إلى إرهاق الجسم وعدم القدرة على العمل والتركيز وأيضًا بمرور الوقت تصل إلى درجة النسيان، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

ومن جانبها قالت الدكتورة سفيتلانا ميرجورودسكايا، أخصائية طب وجراحة العيون، أن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما، ويمكن أن تؤدي إلى مشكلات عديدة في الرؤية.

واوضحت الاخصائية ان العيون جزء من الدماغ موضوعة على الأطراف.و العين عضو معقد يستقبل نبضات الضوء وينقلها عبر المسارات البصرية إلى قشرة الجزء القذالي من الدماغ. أي يمكن القول أننا لا نرى بأعيننا بل بدماغنا. والرؤية عملية معقدة ينظمها الجهاز العصبي.

كما اضافت خبيرة العيون إلى أن الشخص يحتاج إلى 7-9 ساعات من النوم يوميا من أجل أداء الجهاز العصبي لوظائفه بصورة طبيعية. ولكن بسبب ضغوط الحياة ، لا ينام الكثيرون أكثر من 4-6 ساعات في اليوم، ما يؤدي إلى زيادة مستوى هرمون الإجهاد "الكورتيزول".

وتابعت: المشكلات الصحة الأخرى تودي إلى قلة النوم، وتؤدي بصورة خاصة إلى ارتفاع الضغط داخل العينين وخطر الإصابة بالجلوكوما .وتؤدي قلة النوم أيضا إلى انخفاض حدة البصر بسبب مشكلة في التركيز وعدم وضوح الرؤية واهتزاز الصورة. و بالإضافة إلى ذلك، يزداد خطر الإصابة باعتلال المشيمية والشبكية المصلي المركزي مرض انفصال الظهارة العصبية في شبكية العين، ما يتسبب في ظهور بقعة صفراء أو رمادية أمام العين، وقد يحدث في بعض الحالات تشوه بصري. كما بسبب زيادة مستوى الكورتيزول، ينخفض إفراز الغدد الدمعية، وتنخفض جودة الطبقة الدمعية وتتفاقم متلازمة العين .

وأوصت الطبية بضرورة اخذ الساعات الكافية من النوم حتي لا يتعرض الاشخاص الي مشاكل وتدهور في الحالة الصحية لديهم .