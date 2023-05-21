شكرا لقرائتكم خبر عن احترس.. 9 آثار سلبية لاستخدام المحليات الصناعية منها زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المُحليات الصناعية هي مواد تُستخدم لتحلية الأطعمة والمشروبات بدلاً من السكر الطبيعي، يطلق عليها اسم "مصطنعة" لأنها غير موجودة في الطبيعة ولكن يتم تصنيعها كيميائيًا، تستخدم المحليات الصناعية على نطاق واسع في الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية ومشروبات الحمية والعلكة الخالية من السكر، المحليات الصناعية مفيدة للصحة لأنها تساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد في إدارة الوزن، إنها خيار ممتاز للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الذين يحتاجون إلى الحد من تناول السكر ، ومع ذلك ، تأتي المحليات الصناعية مع بعض الجوانب السلبية أيضًا، تشير بعض الأبحاث إلى أن المحليات الصناعية قد تحفز الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وبالتالي تساهم في زيادة الوزن، وإليك بعض الآثار السلبية الشائعة لاستهلاك المحليات الصناعية، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

9 آثار سلبية لاستهلاك المحليات الصناعية: 1. زيادة الرغبة الشديدةيمكن أن تزيد المحليات الصناعية من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة ، مما يجعل من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي.





2. زيادة الوزنخلافًا للاعتقاد الشائع ، قد تؤدي المحليات الصناعية في الواقع إلى زيادة الوزن عن طريق التدخل في قدرة الجسم على تنظيم استهلاك الطاقة.





3. مرض السكرييمكن أن تؤدي المحليات الصناعية إلى تعطيل توازن بكتيريا الأمعاء ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2، تشير بعض الدراسات إلى أن المحليات الصناعية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية أيضًا.





4. الصداعتم ربط استهلاك المحليات الصناعية بالصداع والصداع النصفي لدى بعض الناس.





5. مشاكل في الجهاز الهضمييمكن أن تعطل المحليات الصناعية صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز النمو البكتيري المفرط وإثارة أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال.





6. تسوس الأسنانعلى الرغم من كونها خالية من السعرات الحرارية ، إلا أن المحليات الصناعية يمكن أن تسبب تسوس الأسنان من خلال تعزيز نمو البكتيريا الضارة في الفم.





7. اضطرابات المزاجربطت بعض الدراسات المحليات الصناعية باضطرابات المزاج ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والتهيج.





8. السرطانكانت هناك أبحاث متضاربة حول العلاقة بين المحليات الصناعية والسرطان ، حيث تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة محتملة بسرطان المثانة وسرطان الغدد الليمفاوية.





9. الاضطرابات العصبيةاقترحت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن المحليات الصناعية قد تكون سامة للأعصاب ، مما قد يزيد من مخاطر الاضطرابات العصبية مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر.