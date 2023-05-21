شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للشاي.. شرب 2 لـ3 أكواب يوميًا يقلل خطر الوفاة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى للشاي، في 21 مايو من كل عام، وقد وجدت الأبحاث أن تناول 2-3 أكواب من الشاي يوميًا يرتبط بتقليل مخاطر الوفاة المبكرة، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع 2، وذلك وفقًا لما ذكره موقع جامعة هارفارد.



الشاى يحميك من الاكتئاب

وقال الموقع، إنه من المحتمل أن تكون مادة البوليفينول، أو الفلافونويد، مكونًا رئيسيًا لما يجعل الشاي مشروبًا صحيًا، تعمل هذه المركبات الكيميائية كمضادات للأكسدة التي تتحكم في الآثار الضارة للجذور الحرة في الجسم، يمكن للجذور الحرة أن تغير الحمض النووي، ويمكن لهذا الحمض النووي المتحور أن يزيد من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو يغير حركة غشاء الخلية وكلاهما ضار بصحتنا، على الرغم من أن الشاي الأخضرغالبًا ما يُعتقد أنه أكثر ثراءً في البوليفينول من الشاي الأسود أو الأولونج (الأحمر)، تظهر الدراسات أنه - باستثناء الشاي الخالي من الكافيين - تحتوي جميع أنواع الشاي العادية على نفس المستويات تقريبًا من هذه المواد الكيميائية، وإن كان بنسب مختلفة، أظهرت الأبحاث أن كلاهما يمكن أن يكون له فوائد صحية، يحتوي شاي الأعشاب أيضًا على مادة البوليفينول ولكنها تختلف بشكل كبير اعتمادًا على أصلها النباتي.



فوائد الشاى

في الواقع، قد يكون أحد أسباب النتائج المتضاربة في الدراسات القائمة على الملاحظة هو الاختلافات الواسعة في أنواع الشاي ذات المحتوى المختلف من الفلافونويد، في الأماكن التي تُزرع فيها أوراق الشاي، فإن المزيج المحدد لأوراق الشاي ونوع المعالجة وإضافة المكونات مثل الحليب والعسل والليمون يمكن أن يغير محتوى الفلافونويد المحدد.

تشير بعض الأبحاث إلى أن البروتين وربما الدهون الموجودة في الحليب قد تقلل من قدرة الشاي المضادة للأكسدة، من المعروف أن مركبات الفلافونويد "تعطل" عند الارتباط بالبروتينات، لذا فإن هذه النظرية منطقية من الناحية العلمية.



الشاى يحميك من الاكتئاب ومرض السكرى

خلصت إحدى الدراسات التي حللت آثار إضافة الحليب منزوع الدسم ونصف الدسم والحليب كامل الدسم إلى الشاي، إلى أن الحليب منزوع الدسم يقلل بشكل كبير من قدرة الشاي المضادة للأكسدة، كما أن الحليب عالي الدسم قلل أيضًا من قدرة الشاي المضادة للأكسدة، ولكن بدرجة أقل بعد ذلك، من المهم عمليًا أن تضع في اعتبارك أن الشاي - حتى الشاي مع قليل من الحليب - يمكن أن يكون مشروبًا صحيًا.

وأكد الموقع، إن الشاي هو المشروب الأكثر شعبية في العالم بعد الماء، إن تحضيره بسيط حيث يصب الماء الساخن على أوراق نبات الشاي، تم تسجيل الشاي بأنه مشروب طبي في الصين في القرن الثالث الميلادي، ساعد التجار شعبيته على الانتشار بسرعة عبر القارات، في أوائل القرن التاسع عشر، روجت بريطانيا لمفهوم شاي بعد الظهر، وهو استراحة من روتين الفرد الذي يتم فيه تقديم الشاي جنبًا إلى جنب مع السندويشات و المخبوزات مثل الكعك، تختلف نكهة الشاي حسب مكان حصاد أوراق الشاي وكيفية زراعتها ومعالجتها، الشاي الأسود هو الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم ، يليه الشاي الأخضر.