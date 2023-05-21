السكر أو الملح.. أيهما يؤثر أكثر على صحة القلب؟

بيروت - نادين محمد - أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالملح والسكر يؤثر على صحة القلب، ما يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

لماذا السكر مضر لقلبك؟

السكريات الطبيعية لا تسبب لك مشكلات صحية بينما السكر المعالج أو حتى المُحليات الصناعية فهي خطر على القلب. السكر المصنع يتوفر في المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المصنعة والبسكويت والحلوى والكعك - كل هذه المنتجات تحتوي على سكر مضاف يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

حسب خبراء، الأشخاص الذين يستهلكون 17-21 في المائة من السعرات الحرارية من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب، لذلك ، كلما زاد استهلاكك من السكريات المضافة ، زاد خطر إصابتك بأمراض القلب.

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السكر قد لا يؤثر على قلبك بشكل مباشر ، لكنه قد يؤثر عليه بشكل غير مباشر عن طريق زيادة مخاطر عوامل الخطر التالية. يتم استقلاب السكريات الزائدة في نظامك الغذائي عن طريق الكبد وتحويلها إلى دهون ، والتي يمكن أن تؤدي على مدى فترة إلى الكبد الدهني والسمنة ، والتي بدورها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .

السكريات الزائدة في نظامك الغذائي هي طريقة سهلة لزيادة الوزن. السكريات المضافة هي كربوهيدرات بسيطة يسهل هضمها. المشروبات المحلاة مثل الصودا والمشروبات الغازية ، ليست مشبعة مثل المشروبات الصلبة ، وبالتالي فهي لا ترضي أو توقف نظام الشهية مثل البروتين أو نظام غذائي غني بالألياف.

يمكن للسكريات المضافة الزائدة أيضًا أن تعزز الالتهاب المزمن وتزيد من ضغط الدم ، مما يزيد على المدى الطويل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف يؤثر الملح على قلبك؟

بالملح ، نعني تناولك للصوديوم. في حين أن الصوديوم هو معدن أساسي مطلوب للحفاظ على الصحة العامة ، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون مشكلة ليس فقط لقلبك ولكن لجسمك. وفقًا لهيئة سلامة الأغذية الأمريكية، ينصح بتناول أقل من 5 جرامات من الصوديوم في اليوم.

الملح ليس المصدر الوحيد للصوديوم. يحتوي الخبز والبيتزا والسندويشات واللحوم الباردة والشوربات والوجبات الخفيفة اللذيذة والدواجن والجبن.

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أضرار الملح:

الصورة من موقع Freepik

استهلاك الكثير من الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بكمية أكبر من الماء مع الحفاظ على تركيزه الطبيعي. يؤدي هذا إلى زيادة حجم الدم الكلي ، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر ، وبالتالي زيادة مستويات ضغط الدم لديك والضغط على الشرايين. على المدى الطويل ، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك ، قد تشعر بالانتفاخ وربما تعاني من تورم القدمين والكاحلين.

في حين أن تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، فإن انخفاض تناول الصوديوم يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر انخفاض ضغط الدم .

الملح أم السكر: أيهما أسوأ لقلبك؟

الكثير من السكر يؤدي إلى السمنة ، ويزيد فرص الإصابة بالسكري، ويعزز تصلب الشرايين ، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير. من ناحية أخرى ، يمكن أن يزيد الصوديوم الزائد من مستويات ضغط الدم، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

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المصدر: The health