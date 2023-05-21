شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للجسم نتيجة التعرض للحرارة الشديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤدي الأيام الحارة إلى إصابة الناس بالجفاف والإرهاق الحراري وفي الحالات القصوى ، ضربة الشمس وحسب ما ذكره موقع brink فإن الأيام الحارة ترتبط أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بعدد من الحالات الأخرى التي لا يعتقد عادةً أنها "مرتبطة بالحرارة" ، مثل مشاكل [الكلى] والتهابات الجلد والولادة المبكرة بين النساء الحوامل في الواقع، تمثل ضربة الشمس والإجهاد الحراري والجفاف جزءًا صغيرًا نسبيًا من إجمالي [المخاطر الصحية] المرتبطة بأيام الحرارة الشديدة.

ومن المثير للاهتمام أن الحرارة الشديدة ليست فقط هي التي تشكل خطرًا حتى الأيام الحارة المعتدلة يمكن أن تعرض الأفراد الضعفاء لخطر أكبر.

كيف يؤثر التعرض للحرارة على الدماغ والصحة العقلية؟

تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في الأيام قد يؤثر سلبًا على صحتنا العقلية على سبيل المثال ، وجدت دراسة في نيويورك أن الأيام الحارة مرتبطة بارتفاع مخاطر زيارات غرفة الطوارئ لتعاطي المخدرات واضطرابات المزاج والقلق والفصام والخرف، وتظهر دراسات أخرى أن الطقس الحار مرتبط بتدني الأداء في الاختبارات المعيارية ، وزيادة مخاطر أخطاء الحكم ، ومخاطر أعلى للإصابات المهنية لذلك ، على الرغم من وجود الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للحصول على الصورة الكاملة ، فقد أصبح من الواضح أن للحرارة تأثيرات مهمة على الإدراك والمزاج والجوانب الأخرى لصحتنا العقلية ورفاهيتنا.