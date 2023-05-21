مشروب الليمون يمنع تراكم الدهون

بيروت - نادين محمد - عند محاولة فقدان الوزن، تعتبر مرحلة ما بعد الحمية مهمة تماماً كعملية خسارة الوزن، حيث ينبغي الانتباه إلى تحقيق استقرار معدل الوزن الجديد الذي تم التوصل إليه وتجنب تراكم الدهون، خصوصاً في الفخذين والبطن. هذا لا يعني التدقيق إلى حد الشعور بالخوف من أي اختلاف بسيط في الوزن أو محيط الخصر، لكن في الوقت نفسه، ومن أجل تبني نظام غذائي متوازن مرفق بمكونات طبيعية تساعد على فقدان المزيد من الوزن وتمنع تراكم الدهون، إليك بعض الأنواع من المشروبات.



إنه مزيج بسيط تماماً، لكنه يحتوي على مكونات تتضمن عدة فوائد، يمكنك استهلاكه بموازاة النظام الغذائي المتوازن الذي يجب اتباعه، وكذلك ممارسة الرياضة بانتظام، فهذا من شأنه أن يساعدك على البدء بعملية فقدان الوزن أو توحيد جهودك على المدى الطويل بعد اتباع الحمية. هذا المزيج المنحّف الذي أساسه الليمون والبقدونس يجمع خصائص مضادات الأكسدة القادرة على التخلص من السموم التي تسهل عملية الهضم وتمنع الأداء الجيد للجسم.

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فوائد المكونات:

الليمون:



بعد فترة من اتباع الحمية الغذائية، يجب أن يكون الانتقال إلى نظام غذائي أكثر أو أقل اعتيادياً تدريجياً، فالعنصر الرئيسي في هذه الفترة هو السيطرة على شهيتك لتفادي استعادة ما خسرته من الوزن. الليمون مصدر جيد للألياف وبشكل أساسي البكتين، ووفقاً لإحدى الدراسات، هذه الألياف – البكتين – القابلة للذوبان تعزز الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة من أجل محاربة الرغبة في تناول وجبات خفيفة.

علاوة على ذلك، يحتوي الليمون على نارينجين، وهو بوليفينول يحمي الجسم من تراكم الدهون، كذلك على فيتامين سي C الذي يعزز توليف نورادرينالين، وهو ناقل عصبي قادر على تحفيز تحلل الدهون، وبالتالي تدهور الدهنيات. فيتامين سي C والمعروف أيضاً باسم حمض الأسكوربيك يمتلك أيضاً خصائص مضادات الأكسدة المفيدة لتحفيز التخلص من الفضلات المتراكمة في الجسم وبتعزيز العبور المعوي، كما يسمح الليمون بمعالجة الانتفاخات والإمساك.

البقدونس:



يحتوي البقدونس على الكلوروفيل، وهو عامل صبغي أخضر يمتص الطاقة التي يمنحها له الضوء خلال عملية التمثل الضوئي. عمليات الأيض هذه تسمح بتنشيط المستقبلات النووية، أي البروتينات النشطة في نواة الخلايا في الجسم المسؤولة عن التمثيل الغذائي للدهون ومقاومة الأنسولين. ومن خلال هذا العمل، هذا العامل الصبغي الذي يطلق عليه كذلك الدم الأخضر بسبب تشابهه مع الدم البشري، يعزز كذلك ما يعرف بأكسجنة الدهون والمساعدة على مواجهة زيادة الدهون.



إضافة إلى ذلك، يشترك البقدونس بفوائد مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات لاحتوائه على الأبيجينين Apigenin، البيتا كاروتينBeta- carotene واللوتين Lutein . وفقاً لدراسة تم إجراؤها على كائن حي، هذه النبتة العطرية فعالة أيضاً في التغلب على فرط الكولسترول في الدم، وهو مرض يرتبط في الغالب بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

لزيادة فوائد هذا المشروب يفضل استخدام مكونات من منشأ عضوي، وسوف تحتاجين إلى ما يلي:

• 2 (حبتين) من الليمون.

• 5 أغصان من البقدونس.

• لتر من الماء.

الطريقة:

• اعصري الليمون مع القشرة، لأن الكمية الكبرى من البكتين موجودة في قشرة هذه الحمضيات.

• ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وامزجي إلى أن تحصلي على مزيج متجانس من المكونات.

• وحسب المذاق، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتحلية مشروبك.

نصائح للاستخدام:

اتبعي هذا العلاج لمدة 5 أيام، وذلك بتناول كوب من هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة، ويفضل عند الاستيقاظ صباحاً. إذا اردت تكرار هذا العلاج، يجب أن تستريحي لمدة شهر على الأقل، لأن البقدونس مركز جداً بالحديد.

سوف تساعدك هذه الطقوس المحددة والفعالة على استقرار وزنك وعلى تجنب تخزين الدهون. لا تنسي أيضاً أن هذا المشروب بمفرده لن يكون له تأثير المعجزة إذا لم يصاحبه نظام حياة صحي، أي نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط الرياضي. أما إذا كنت ممن لا يحبذن بذل جهد بدني مكثف، يمكنك المشي لمدة 30 دقيقة كل يوم 5 مرات في الأسبوع.

تحذير مهم:



لا ينصح بتناول الليمون في حالات الشعور بحرقة في المعدة أو وجود قرحة المعدة، وكذلك في حالات الحساسية من الحمضيات. ينصح كذلك بعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول عصير الليمون تجنباً لتلف مينا الأسنان.

البقدونس غني جداً بفيتامين كيه K، ما يستدعي تجنب أكله في حال تناول أدوية مضادة للتخثر.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات