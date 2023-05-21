فوائد الزنجبيل في التنحيف وشد الجسم

بيروت - نادين محمد - اذا كنت تبحثين عن مشروب للتنحيف سيكون شاي الزنجبيل هو الافضل. لزنجبيل هو عشب منخفض السعرات الحرارية يستخدم على نطاق واسع في وصفات الطعام، كما انه علاج قديم لكثير من الامراض.

يعرف الزنجبيل أيضا بفعاليته في تحسين التمثيل الغذائي ومن ثم إنقاص الوزن. لكن شاي الزنجبيل وحده لا يمكن أن يفعل العجائب في فقدان الوزن، يمكن تناوله مع اتباع نظام غذائي معقول وممارسة التمارين الرياضية المناسبة لمساعدتك على فقدان الوزن.





يحتوي كوب 240 مل من شاي الزنجبيل على حوالي 10 سعرات حرارية. إنه أيضًا مشروب يملء المعدة من ثم يمكنك تناوله بين الوجبات للسيطرة على الشعور بالجوع. يمكنك تحضير هذا الشاي العشبي من الزنجبيل الطازج أو مسحوق الزنجبيل المجفف.



هل مشروب الزنجبيل يساعد حقًا في فقدان الوزن؟

وجدت دراسة سابقة ان الزنجبيل يساعد في انقاص الوزن وخاصة تصغير الخصر والأرداف، كما أنه يضبط سكر الدم ويعزز تفتيت الدهون

وجدت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا ومركز أبحاث السمنة في نيويورك أن شرب مزيج من مسحوق الزنجبيل والماء الساخن يساعد على التوليد الحراري (يزيد من حرارة الجسم)، بالتالي هو مشروب فعال لفقدان الوزن.



الزنجبيل له فوائد صحية أخرى مرتبطة بفقدان الوزن

1.يحفز الجهاز الهضمي:

الزنجبيل يحفز نشاط الجهاز الهضمي، كما أنه يحد من الشهية ويحافظ على مستويات السكر و الكوليسترول في الدم.

اشربي كوبًا من الزنجبيل قبل الوجبة الرئيسية لمنع الانتفاخ وتحفيز الهضم، تأكدي من شربه ساخنًا للحصول على أفضل النتائج.



2. يحد من الإجهاد:

يعتبر الكورتيزول ، وهو الهرمون المسبب للإجهاد ، أحد أهم مسببات دهون البطن ، الزنجبيل معروف بخصائصه المضادة للأكسدة التي تقلل من الإجهاد وتمنع الآثار الضارة للجذور الحرة.

مضادات الأكسدة ايضا تمنع تراكم السموم وتقلل من الالتهابات الداخلية التي تعد من الأسباب الشائعة لزيادة الوزن .



3- يحفز على الحركة

وجدت دراسة أجريت في اليابان على الفئران أن الزنجبيل يعزز النشاط الحركي و اللياقة البدنية . لذلك ، قد يساعدك تناول شاي الزنجبيل الأسود في ممارسة المزيد من التمارين وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

تناول كوب 250 مل من الزنجبيل قبل 15 دقيقة من الوجبات الرئيسية. يمكنكِ تناول مشروب الزنجبيل مع أطعمة أخرى تحرق الدهون للحصول على نتائج أفضل.

تحذير

لا تتناولي أكثر من 4 غرامات من الزنجبيل يوميًا. يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الزنجبيل آثارًا جانبية خفيفة مثل حرقة المعدة والإسهال والغازات.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل الطازج

المكونات:

الزنجبيل الطازج : قطعة مقشرة مبشورة

الماء: 250 مل

العسل: حسب الرغبة

كيفية التحضير:

سخني الماء على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي.

يُضاف الزنجبيل المبشور ويُطهى على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.

يصفى ويضاف العسل ، إذا رغبت في ذلك.

اشربيه دافئا.

طريقة تحضير مشروب الزنجبيل المجفف

المكونات:

مسحوق الزنجبيل المجفف: ½-1 ملعقة صغيرة

الماء: 250 مل

عسل: حسب الرغبة

كيفية التحضير:

اقرئي ايضا : ماء جوز الهند لانقاص الوزن وحرق الدهون



إغل الماء.

أضف مسحوق الزنجبيل المجفف واتركه حتى يغلي.

اخفضي اللهب واتركيه على نار خفيفة لمدة دقيقتين.

يضاف بعض العسل إذا كنتي ترغبين في ذلك.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات

شاهدي ايضا :