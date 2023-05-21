افضل الوصفات لتذويب الدهون

بيروت - نادين محمد - يعتبر حرق الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة من المهمات غير السهلة بالنسبة الى الكثير من الاشخاص. فهذا يتطلب احياناً اتباع حمية غذائية صارمة مع التوقف عن تناول بعض انواع الاطعمة والسكريات اضافة الى ممارسة الرياضة. وما لا يعرفه الكثيرون هو انه يمكن تسريع عملية تذويب الدهون بالاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية الفعالة مثل خلطة الثوم والبرتقال والجزر ووصفة ماء الثوم والبصل.

كيفية اعداد خلطة الثوم والبرتقال والجزر

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من اجل تذويب الدهون من المفيد الاعتماد على خصائص هذه المكونات الثلاثة. فهي تساعد على تخليص الجسم من السموم وعلى الحد من احتمال المعاناة من الكثير من الامراض. كما انها تزوده بالفيتامينات والمعادن الاساسية اضافة الى مضادات الاكسدة التي تحارب الكوليسترول الضار وتخفف الشعور بالجوع وخصوصاً في الفترة الفاصلة بين الوجبات الرئيسية.

المقادير

حبتا جزر

حبتا برتقال

حبة ثوم

نصف كوب من الماء

الخطوات

1 يقشر الجزر ويقطع.

2 تعصر حبتا البرتقال.

3 توضع قطع الجزر وعصير البرتقال في الخلاط مع الثوم والماء وتخفق المكونات جيداً حتى تتحول الى مزيج متجانس وخال من اي تكتلات او بقايا صغيرة.

4 الافضل تناول هذا المخفوق فوراً بعد تحضيره في الصباح قبل موعد الفطور من مرتين الى 3 مرات اسبوعياً.

وصفة ماء الثوم والبصل

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يمكن ايضاً الاعتماد على خلاصة الثوم والبصل من اجل تذويب كتل الدهون المزعجة. فهذان المكونات يعملان على ادرار البول ومحاربة الالتهابات واحتباس الماء والسموم. كما انهما يحتويات على مكونات تحد من امتصاص الامعاء للدهون وتساعد على ازالة الخلايا الدهنية.

المقادير

كوبان من الماء

حبة ثوم

نصف حبة بصل

الخطوات

1 يوضع الماء على النار حتى الغليان ثم يضاف اليه الثوم والبصل المفرومان.

2 ينزع الخليط عن النار ويترك لمدة 10 الى 15 دقيقة.

3 يصفى الماء ويتم شربه على الريق في الصبح قبل تناول الفطور وفي منتصف فترة الظهيرة يومياً لمدة اسبوعين الى 3 اسابيع. فهذا يساعد على تسريع تسهيل عملية تذويب الدهون.