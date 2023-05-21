شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يوصون بالأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لخفض ضغط الدم.. أهمها بذور الكتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصي الخبراء بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لخفض ضغط الدم، وتعتبر بذور الكتان على رأس القائمة، ووفقًا لأحد الخبراء، فإن تناول 30 جرامًا فقط من بذور الكتان يوميًا قد يؤدي إلى انخفاض مستويات ضغط الدم في أقل من 12 أسبوعً، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Daily Express.



اهمية بذور الكتان

وقال الموقع، إن ارتفاع ضغط الدم يؤدى للإصابة بأمراض القلب، نظرًا لقدرته على جعل الشرايين أقل مرونة، ما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى قلبك، لذلك، يعد الحفاظ على القراءة قيد الفحص أمرًا ضروريًا لتجنب المزيد من المشاكل الصحية، يمكن الاتمتاع ببذور الكتان برشها على الزبادى او على اطباق الأطعمة الأخرى، حيث إنها مليئة بالبروتين والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تخفي الأطعمة الصغيرة بعض الفوائد الصحية الرائعة.



بذور الكتان

وأشار الموقع، إلى أنه يمكن أن تؤدي إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي إلى خفض ضغط الدم المرتفع في أسابيع.

وأكد الموقع، أن بذورالكتان غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد على التخلص من الآثار السلبية للصوديوم (أو الملح) في النظام الغذائي، موضحا، إن الصوديوم الزائد يخل بتوازن الماء في جسمك ويفرض ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة ضغط الدم.

وأشار إلى أن تناول بذور الكتان بشكلها الكامل يحتوي على كميات صحية من الألياف، والتي يعتقد أنها تحمي طبقة الخلايا المبطنة للأوعية الدموية، مما يمنع ارتفاع ضغط الدم مرة أخرى، كما إن بذور الكتان غنية بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يسيطر على ضغط الدم، كما تعد المستويات المرتفعة من حمض ألفا لينولينيك والقشور الموجودة في بذور الكتان مفيدة أيضًا في تقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم .

علاوة على ذلك، فإن تضمين 30 جرامًا فقط من بذور الكتان في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يخفض ضغط الدم في أقل من 12 أسبوعًا.

وأضاف، يشمل هذا انخفاضًا بنسبة 13% وحدة في ضغط الدم الانقباضي (SBP) و 5% انخفاض في ضغط الدم الانبساطي، ومن المثير للاهتمام أن الاستمتاع حتى بكميات صغيرة من البذور يمكن أن يحدث فرقًا.

وأوضح، أن ملعقة واحدة فقط من بذور الكتان تحتوي على جرامين من الألياف، أي حوالي 5 إلى 8 % من الكمية اليومية الموصى بها، كما يحتوي أيضًا على حوالي 10% من مدخولك اليومي من الثيامين والنحاس، مما يساعد على مناعتك وصحة دماغك ، من السهل دمج هذه الكمية في نظامك الغذائي، خاصةً عند وضعها في العصائر والمخبوزات، يمكنك أيضًا شراء زيت بذور الكتان، الذي لا يزال غنيًا بالفيتامينات اللازمة لخفض ضغط الدم، ولكن بدون التمتع بفوائد الألياف.