شكرا لقرائتكم خبر عن هل ارتداء قبعة الرأس فى الصيف مفيد أم مضر لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتداء القبعة هي من أولى النصائح التي نسمعها مع بداية فصل الصيف نظرًا لارتفاع درجة الحرارة ولكن هل ارتداء قبعة في الصيف يجعلك أكثر سخونة؟، وحسب ما ذكره موقع curatedtaste فأن الإجابة المختصرة هي نعم، فارتداء قبعة في الصيف يمكن أن يجعلك أكثر سخونة ولكن، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار والتي يمكن أن تساعدك على البقاء أكثر برودة أثناء ارتداء قبعة أولاً ، نوع القبعة التي ترتديها يحدث فرقًا، قبعة من القش أو قبعة قطنية فاتحة اللون ستحافظ على رأسك باردًا بشكل أفضل من قبعة الصوف ذات اللون الداكن.

هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو مدى تغطية رأسك جيدًا إذا كنت ترتدي قبعة ذات حافة عريضة ، فستوفر المزيد من الظل وتساعد على إبقاء رأسك باردًا ولكن، إذا كنت ترتدي قبعة بيسبول أو قناعًا ، فسيتم تغطية جزء أقل من رأسك ، مما يعني أنك قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالحرارة الزائدة.

أخيرًا الطريقة التي ترتدي بها قبعتك تحدث فرقًا أيضًا إذا كنت ترتدي قبعتك بشكل مريح على رأسك ، فسوف تحبس الحرارة وتجعلك أكثر سخونة ولكن ، إذا كنت ترتدي قبعتك بشكل فضفاض ، فسوف تسمح للهواء بالانتشار وتساعد في الحفاظ على برودة جسمك لذا ، إذا كنت تريد التغلب على الحرارة هذا الصيف ، فضع في اعتبارك هذه النصائح عند اختيار قبعة. وتذكر ، عندما يتعلق الأمر بالبقاء هادئًا ، فإن فضفاض أفضل من الراحة.

ارتداء قبعة الشمس في الصيف لن يجعلك تشعر بالحرارة يلزم وجود قبعة ذات لون فاتح وقبعة جيدة التهوية وذات حواف عريضة وقبعة فضفاضة للحفاظ على برودة الجلد ، يحتوي الجزء العلوي من قبعة الشمس على نطاق عريض من الظل نتيجة لذلك ، لن ترى الكثير من قبعات الشمس الخلفية الكبيرة على الشاطئ، و يعتقد الكثير من الناس أن ارتداء قبعة في الصيف يجعلهم يشعرون بالدفء.

فإن رأسك هي المنطقة الوحيدة في جسمك التي تفقد فيها المزيد والمزيد من الحرارة كل عام. هذا الصيف ، يمكنك تغيير مظهر ملابسك بشكل جذري إذا اخترت النوع المناسب من قبعة الشمس.

يمتص الشعر الداكن ضوءًا أكثر من الشعر ذي اللون الفاتح ، مما يعني أنه يمكن أن يصبح أكثر سخونة بشكل أسرع إذا كان رباط الحاجب محكمًا للغاية ، فقد يتعرق عند ارتدائه مع قبعة لا تعتبر قبعة صغيرة خيارًا جيدًا للتنزه عبر الصحراء لأنها ستبقيك دافئًا توفر قبعة الشمس ظلًا فوريًا لوجهك وأذنيك ورقبتك ، وتحافظ عليها باردة، ارتداء قبعة التبريد ، وهي شكل جديد نسبيًا من الحماية من أشعة الشمس، طريقة رائعة للتغلب على حرارة الصيف.

هناك إيجابيات وسلبيات لارتداء قبعة في الشمس على الجانب الإيجابي ، يمكن للقبعة حماية وجهك وعينيك من أشعة الشمس الضارة يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على برودة رأسك في الطقس الحار على الجانب السلبي ، يمكن أن تجعل القبعة من الصعب سماعها ويمكن أن تكون مصدر إزعاج في ظروف الرياح في النهاية ، يعتمد قرار ارتداء قبعة في الشمس من عدمه على تفضيلاتك الشخصية.

سيكون لديك المزيد من عامل الحماية من أشعة الشمس إذا كنت ترتدي قبعة لأنها توفر ظلًا فوريًا، القبعات واسعة الحواف ، والتي تحيط بالرأس، هي الأكثر فعالية ضع في اعتبارك ما يلي:

-أعد التقديم كل ساعتين تقريبًا بعد وضع كوب زجاجي مليء بعامل الحماية من الشمس على جسمك بالكامل.

- ارتداء قبعة في الأيام المشمسة والملبدة بالغيوم سيسمح لك بالاستمتاع بالشمس أكثر.

- تشرق الشمس من الساعة 10 صباحًا حتى 3 مساءً ، لذا ارتدِ قبعتك بين تلك الساعات.

- قبعة منسوجة بإحكام بقماش منسوج توفر حماية أكبر من قبعة القماش أو القش.

- ابحث عن العلامات التجارية التي تحتوي على رقم عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) على قبعاتها.