شكرا لقرائتكم خبر عن رائحة صابون جوز الهند واللوز تحميك من لدغات البعوض.. والزهور أكثر جاذبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حيلة طاردة للبعوض يحتاج الجميع إلى معرفتها، من صابون جوز الهند للوز ويمكن أن يجعلك غير جذاب للحشرات الحاملة للأمراض، فقد حلل الباحثون الروائح المنبعثة من 4 أشخاص قبل الغسيل وبعده، ووجد العلماء أن رائحة جوز الهند للصابون الأصلي تصد البعوض، في حين قد يجعلك صابونك الذى تنبعث منه رائحة الزهور تبدو ألذ للبعوض المتعطش للدماء، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



البعوض

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لقد اكتشف الباحثون أن بعض العطور يمكن أن تجعلك هدفًا أكثر جاذبية للبعوض والحشرات، فقد وجد العلماء الأمريكيون أن الحشرات تنجذب إلى أولئك الذين يستخدمون الصابون المعطر بالزهور.

وقال الخبراء، إن النتائج تشير إلى أن الأشخاص "الجاذبين للغاية للبعوض" يمكن أن يصبحوا "طاردين" عن طريق تبديل الصابون.

كتب العلماء في مجلة سينس Science أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن استخدامها للمساعدة في تصميم خلطات اصطناعية لصد الحشرات الحاملة للأمراض، وجد باحثون أمريكيون أن الحشرات تنجذب إلى أولئك الذين يستخدمون الصابون المعطر بالزهور.

وضع الباحثون الأكمام المصنوعة من النايلون التي استخدمها المشاركون في الدراسة في كوب مغطى بشبكة مليئة بالبعوض الزاعجة المصرية البالغ - وهو نوع معروف بنشره للأمراض بما في ذلك الحمى الصفراء وزيكا وحمى الضنك، تم استخدام إناث البعوض فقط لأنها تتغذى على الدم - بينما يتغذى ذكور البعوض حصريًا على رحيق النبات.

حلل أكاديميون من جامعة فيرجينيا Virginia الروائح الكيميائية المنبعثة من 4 مشاركين قبل وبعد غسل أنفسهم بصابون يحتوى على عطور الزهور، قام المتطوعون بغسل ذراع واحدة، وشطفه بالماء فقط لمدة 30 ثانية والتجفيف بمنشفة ورقية، تم غسل الآخر بصابون الاختبار لمدة 10 ثوانٍ وشطفه لمدة 10 ثوانٍ أخرى، ثم تم تغطية كلا الذراعين بغطاء من النايلون، مع تكرار العملية لكل صابون.

بعد ساعة، وضع الباحثون الأكمام المصنوعة من النايلون في كوب مغطى بالشبكة مليء ببعوض الزاعجة المصرية البالغة - وهو نوع معروف بنشره للأمراض بما في ذلك الحمى الصفراء وزيكا وحمى الضنك، تم استخدام إناث البعوض فقط، لأنها تتغذى على الدم، من ناحية أخرى، يتغذى ذكور البعوض حصريًا على رحيق النبات، كما تم استخدام الأكمام المصنوعة من القماش بدلاً من تعريض المتطوعين أنفسهم للحشرات، لاستبعاد آثار إشارات مهمة أخرى للبعوض.

وجد العلماء، إن استخدام الصابون المعطر بالزهور زاد من جاذبية بعض المتطوعين، ولكن ليس جميعهم، تجاه البعوض، لكن الغسل بالصابون الأصلي يميل إلى صد البعوض.

قال العلماء إن التأثير الطارد نسبيًا للبعوض يمكن أن يكون مرتبطًا برائحة جوز الهند واللوز، حيث توجد بعض الأدلة على أن زيوت جوز الهند هي رادع طبيعي للبعوض.

قال المؤلف الكبير الدكتور كليمنت فينوجر، إنه من اللافت للنظر أن الشخص نفسه الذي يكون جذابًا للغاية للبعوض عندما لا يتم غسله يمكن أن يصبح أكثر جاذبية للبعوض باستخدام صابون واحد - ثم يصبح طاردًا أو مثيرًا للبعوض بصابون آخر، مضيفا، إن معرفة ما يغري الآفات الجائعة يفتح الباب أيضًا لتطوير مواد طاردة أفضل ومصائد وطرق أخرى لإبقائها في مأزق.

وأضافت الدكتورة كلوي لاهوندير، المؤلفة المشاركة في الدراسة، نحن نعلم أن نسب المواد الكيميائية مهمة للغاية لتحديد ما إذا كان البعوض ينجذب أو يطرد، يمكن أن يؤدي تغيير نسبة نفس المواد الكيميائية الدقيقة إلى الانجذاب أو النفور.