شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السبانخ.. إليك 4 أطعمة غنية بالحديد تحتاج إلى تجربتها منها العدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديد معدن أساسي يساعد في الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك إنتاج الهيموجلوبين، إذا كان جسمك يفتقر إلى الحديد ، فقد يزيد ذلك من خطر الإصابة بفقر الدم والمشاكل الأخرى المتعلقة بالدم، في حين أن عدة عوامل يمكن أن تسهم في خفض مستويات الحديد في الجسم ، فإن النظام الغذائي عادة ما يلعب الدور الأكثر أهمية يعتمد الكثير من الناس على البيض أو السبانخ كمصادر أساسية للحديد ، إليك خمسة بدائل للحديد يمكنك وضعها في الاعتبار وتضمينها في نظامك الغذائي، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

ما هي علامات وأعراض نقص الحديد؟

التعب الشديد والضعف

جلد شاحب

اضطراب نبضات القلب

برودة اليدين والقدمين

الصداع والصداع النصفي

أظافر هشة

إليك 5 أطعمة تحتوي على حديد أكثر من السبانخ: 1. العدس

ربما يكون العدس هو الطعام الأكثر شيوعًا الذي ندرجه في نظامنا الغذائي، من السهل الوصول إليها وطهيها وتزويدك بمحتواه من الحديد وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية ، قد يحتوي كوب من العدس المطبوخ على ما يصل إلى 6.6 مجم من الحديد، ما يعني أن إضافته إلى وجبتك قد يساعدك على رفع مستوى الحديد في الجسم.

2. بذور الشيا

بذور الشيا تمدك بكل العناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك الحديد، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي حصة 100 جرام من بذور الشيا على ما يصل إلى 7.7 مجم من هذا المعدن.

3. المشمش المجفف

إذا لم تكن من محبي السبانخ، فإن المشمش المجفف هو مصدر بديل للحديد، تحتوي على كمية أقل من الماء ولها مستويات مركزة من الحديد، يحتوي 100 جرام من المشمش المجفف على ما يصل إلى 2.7 مجم من الحديد وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

4. الكاجو

بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للدهون الصحية ، فإن الكاجو يوفر أيضًا كمية كبيرة من الحديد، يمكن أن تحتوي حصة 100 جرام من هذه المكسرات على 6.6 مجم من الحديد لذلك ، عندما تشعر بالجوع ، تناول بعض الكاجو بدلاً من تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، تعد إضافة الكاجو إلى نظامك الغذائي اليومي طريقة سهلة لزيادة مستويات الحديد.