شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب ظهور حب الشباب.. اعرف إزاى تأكل المكسرات في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المكسرات إضافة صحية لأنظمتنا الغذائية، يقال إنها مصدر غني لمضادات الأكسدة ، والتي تعتبر حيوية في مكافحة الالتهابات وكذلك تلف الخلايا والأنسجة التي تسببها الجذور الحرة، تُعرف المكسرات أيضًا باسم "قوة المغذيات" ، وهي غنية أيضًا بالألياف والفيتامينات والمعادن والأوميجا 3 والبروتينات والدهون الصحية، ما يساعد في خفض الكوليسترول وتحسين وظائف الأوعية الدموية وكذلك يفيد العضلات والمفاصل، يخشى الكثير من أن تناول المكسرات خلال فصل الصيف قد يتسبب في ظهور حب الشباب والطفح الجلدي وإنتاج الحرارة في الجسم، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

قالت أخصائية التغذية بوجا مالهوترا ، إن المكسرات لا تؤثر على الجميع بنفس الطريقة، لكل جسم طريقته الخاصة في التفاعل مع هذه القوة من العناصر الغذائية، مشيرة إلى أن يجب نقع المكسرات لمدة 24 ساعة لتحسين قابلية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، ما لم تكن لديك حساسية من أي نوع معين من المكسرات ، فلا يوجد سبب يمنعك من نقعها وأكلها.

خمس فوائد صحية لتناول المكسرات

يمكن أن تمنعك المكسرات من اكتساب تلك الكيلوجرامات الزائدة، على الرغم من أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنها تساعدك على منع زيادة الوزن إذا تم تناولها يوميًا في الصباح بكميات محدودة.

بصرف النظر عن إضافة المذاق إلى العديد من الوصفات ، وتملأك بالطاقة ، فإن المكسرات تحافظ على البشرة ناعمة ونضرة، ما يعطي دفعة من التوهج الطبيعي.

استهلاك المكسرات يحافظ أيضًا على صحة القلب والأوعية الدموية، فهي غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب وبعض المكسرات مثل عين الجمل، فهي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن للمكسرات أيضًا التحكم في مرض السكري، يُعتقد أن المكسرات يمكن أن تحافظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، وبالتالي تمنعك من الإصابة بمرض السكري.

المكسرات هي مصدر قوة لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، لذلك فهي تلعب دورًا محوريًا في الصحة العامة للإنسان ، مثل الحفاظ على صحة القلب أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة أيضًا للصحة العقلية، لأنها تساعد أيضًا في علاج أعراض الاكتئاب والقلق.