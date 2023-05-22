شكرا لقرائتكم خبر عن السكر مقابل الملح.. ما الذي يؤثر على صحة قلبك أكثر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأبحاث، أن اتباع نظام غذائي غني بالملح والسكر يمكن أن يزعج قلبك ويعرضك لخطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة JAMA International Medicine، أن الأشخاص الذين استهلكوا 17-21 % من السعرات الحرارية من السكريات المضافة كانوا أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب، بحسب ما نشره موقع "healthshots".

لماذا السكر مضر لقلبك؟

قد لا تكون السكريات الطبيعية سيئة بالنسبة لك مثل السكر المعالج أو حتى المُحليات الصناعية ، فالأطعمة السريعة المفضلة لديك - المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المصنعة والبسكويت والحلوى والكعك - تحتوي على سكر مضاف يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

السكر قد لا يؤثر على قلبك بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر عليه بشكل غير مباشر عن طريق زيادة مخاطر عوامل الخطر التالية، يتم استقلاب السكريات الزائدة في نظامك الغذائي عن طريق الكبد وتحويلها إلى دهون ، والتي يمكن أن تؤدي على مدى فترة إلى الكبد الدهني والسمنة، والتي بدورها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .

السكريات الزائدة في نظامك الغذائي هي طريقة سهلة لزيادة الوزن، السكريات المضافة هي كربوهيدرات بسيطة يسهل هضمها، المشروبات المحلاة مثل الصودا والمشروبات الغازية ، ليست مشبعة مثل المشروبات الصلبة ، وبالتالي فهي لا ترضي أو توقف نظام الشهية الخاص بك مثل البروتين أو نظام غذائي غني بالدهون أو غني بالألياف.

يمكن للسكريات المضافة الزائدة أيضًا أن تعزز الالتهاب المزمن وتزيد من ضغط الدم ، مما يزيد على المدى الطويل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف يؤثر الملح على قلبك؟

الصوديوم هو معدن أساسي مطلوب للحفاظ على الصحة العامة ، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون مشكلة ليس فقط لقلبك ولكن لجسمك، إن 1500 مجم من الصوديوم يوميًا أكثر من كافية لشخص بالغ لتلبية احتياجاته اليومية من الصوديوم ، يجب أن يكون تناول الصوديوم أقل من 5 جرامات في اليوم، يحتوي الخبز والبيتزا والسندويشات واللحوم الباردة والشوربات والوجبات الخفيفة اللذيذة والدواجن والجبن والعجة والمزيد من الأطعمة اليومية على الكثير من الصوديوم.

أمراض القلب والصوديوم

يتم تنظيم الصوديوم عن طريق الكلى، استهلاك الكثير من الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بكمية أكبر من الماء مع الحفاظ على تركيزه الطبيعي، يؤدي هذا إلى زيادة حجم الدم الكلي ، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، وبالتالي زيادة مستويات ضغط الدم لديك والضغط على الشرايين، على المدى الطويل، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك، قد تشعر بالانتفاخ وقد تعاني من تورم القدمين والكاحلين، في حين أن تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، فإن انخفاض تناول الصوديوم يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر انخفاض ضغط الدم .

الملح مقابل السكر: أيهما أسوأ لقلبك؟

يمكن أن يجعلك الكثير من السكر في نظامك من السمنة ، ويدفعك نحو مرض السكري ، ويعزز تصلب الشرايين ، وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير ، يمكن أن يزيد الصوديوم الزائد من مستويات ضغط الدم لديك ، ما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

الملح مقابل السكر

سواء كنت تأكل الكثير من السكر أو الكثير من الملح ، فإن كلاهما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، سواء كنت تحب الأطعمة المالحة أو السكرية ، يجب أن تتناولها باعتدال في المرة القادمة التي تفكر فيها في استهلاك الكثير من الملح والسكر، فكر في مقدار زيادة خطر إصابتك بأمراض القلب .