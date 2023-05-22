شكرا لقرائتكم خبر عن خدى بالك.. زيادة الوزن تسبب تساقط الشعر وإليك 5 نصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة الوزن أو السمنة لها عدد كبير من الآثار الجانبية على الصحة العامة، وأكد الاتحاد العالمي للقلب (WHF) أن أكثر من 2.3 مليار طفل وبالغ في جميع أنحاء العالم يُعتقد أنهم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والنساء اللواتي يعانين من السمنة والوزن الزائد أكثر عرضة لمشاكل صحة الشعر مثل تساقط الشعر، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

هل يمكن أن تؤدي السمنة إلى تساقط الشعر؟

من المعروف بشكل عام أن السمنة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض عديدة، الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة معرضون للإصابة بأمراض القلب والسكري ومشاكل صحية أخرى، قام باحثون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان (TMDU) مؤخرًا بالتحقيق في آثار السمنة وراثيًا والنظام الغذائي عالي الدهون على ترقق الشعر وتساقطه باستخدام تجارب نموذجية على الفئران، وفقًا لنتائج الدراسة ، يمكن أن تسبب السمنة فقدان بصيلات الشعر عن طريق تحفيز إشارات التهابية معينة تستنفد الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر (HFSCs) ، وتمنع تجدد بصيلات الشعر وتؤدي في النهاية إلى فقدان بصيلات الشعر.

السمنة وتساقط الشعر

يمكن أن تؤدي الدهون الزائدة في البطن إلى اختلالات هرمونية ، وتحديداً زيادة في إنتاج الأندروجينات ، مثل ديهدروتستوستيرون (DHT) يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الديهدروتستوستيرون إلى تقليص بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى ترقق وتساقط الشعر.

إليك 5 نصائح يجب مراعاتها للتحكم في تساقط الشعر 1. الحفاظ على نظام غذائي متوازن

النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا مهمًا في صحة الشعر، اختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ، بما في ذلك الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، أدخل الأطعمة الغنية بالفيتامينات أ، ج، هـ، وكذلك البيوتين والبروتين والزنك والحديد، والتي تدعم نمو الشعر وصحة بصيلات الشعر.

2. السيطرة على التوتر

الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر، تأكد من تضمين تقنيات تخفيف التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو التنفس العميق في جدولك اليومي.

3. إنقاص الوزن

إذا كانت مشكلة تساقط الشعر لديك بسبب زيادة الوزن أو السمنة ، فيجب عليك إنقاص الوزن للتحكم في ذلك، لا يساعد الانخراط في النشاط البدني المنتظم في إدارة الوزن فحسب ، بل يحسن الدورة الدموية أيضًا ، وهو أمر حيوي لتوصيل العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، تمرن بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل وسترى الفرق.

4. تجنب ممارسات العناية بالشعر القاسية

يمكن أن يؤدي التصفيف المفرط بالحرارة وتسريحات الشعر الضيقة والعلاجات الكيميائية القاسية إلى إتلاف جذع الشعر والمساهمة في تساقط الشعر.

5. تدليك الرأس

من أفضل الإستراتيجيات لوقف تساقط الشعر أن تقوم بتدليك رأسك بانتظام لأنه ثبت أنه يعزز الدورة الدموية، إلى جانب تعزيز نمو الشعر، فهو يحافظ على صحة شعرك ويساعدك على التغلب على التوتر ، وهو عامل مهم في تساقط الشعر.