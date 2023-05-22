شكرا لقرائتكم خبر عن بتعانى من القلق والتوتر.. إليك 6 أطعمة خارقة لتهدئة الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوتر والقلق ناتج عن زيادة إنتاج الكورتيزول في الجسم لدى الأشخاص، غالبًا ما يأكل الناس كميات كبيرة من الوجبات المصنعة والحلوة، في حين أن هذه الأطعمة الغنية بالدهون قد تحسن مزاجنا مؤقتًا وتحفز مراكز المتعة في أدمغتنا، فإنها في النهاية تسبب ضررًا أكثر مما تنفع وتزيد من تعرضنا لحالات الاكتئاب والقلق، يمكن للكافيين واللحوم المصنعة والأطعمة الغنية بالسكر أن ترفع مستويات الكورتيزول وتجعل أعراض القلق أسوأ، إليك بعض الأطعمة الخارقة التي تساعد في تقليل القلق والإجهاد والاكتئاب والتعب، وفقًا لما نشره موقع " healthshots".

الأطعمة الخارقة لتقليل القلق 1. التوت الأزرق

التوت الأزرق مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، والتي ثبت أن لها تأثيرات في الحد من الإجهاد، تساعد مضادات الأكسدة هذه في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط باضطرابات القلق، أظهرت دراسة نشرت في مجلة Journal of Nutritional Science أن مكملات التوت الأزرق تحسن المزاج وتقلل من أعراض الاكتئاب والقلق لدى الشباب، يمكن أن توفر إضافة حفنة من التوت الأزرق إلى نظامك الغذائي يوميًا دفعة طبيعية لصحتك العقلية .

2. سمك السلمون

الأسماك الدهنية مثل السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 ، والتي ترتبط بتحسين الإجهاد التأكسدي والسيطرة على القلق عن طريق تحسين وظائف المخ، يمكن أن يوفر استهلاك السلمون بانتظام مصدرًا طبيعيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ويساهم في حالة ذهنية أكثر هدوءًا، يعتبر عين الجمل وبذور الكتان أيضًا مصدرًا غنيًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لتقليل القلق.

3. الموز

الموز مصدر جيد للمغنيسيوم، أكدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن مكملات المغنيسيوم تحسن الحالة المزاجية، تحتوي موزة واحدة كبيرة على 37 ملجم من المغنيسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم، كما يساعد الموز في الحفاظ على معدل ضربات قلب منخفض ويساعد أيضًا في السيطرة على القلق والأرق وتقلب المزاج.

4. الكربوهيدرات المعقدة

الكربوهيدرات المركبة من الحبوب الكاملة تمنعك من الشعور بالإحباط من خلال توفير إطلاق بطيء للطاقة في مجرى الدم، من المعروف أن الكربوهيدرات في الدماغ تزيد من مستويات السيروتونين ، والتي يشار إليها باسم "هرمون السعادة"، للحفاظ على طاقتك وسعادتك ، تأكد من أن كل وجبة مهمة تحتوي على الشوفان أو القمح الكامل أو الكينوا أو الشعير أو الحبوب الكاملة الأخرى.

5. ثمار الحمضيات

يمكن العثور على أعلى تركيزات فيتامين سي في ثمار الحمضيات ، والتي تساعد أيضًا في إدارة الإجهاد، لقد ثبت أن فيتامين سي يقلل من الإجهاد العاطفي والجسدي ، على الأرجح عن طريق خفض مستويات الكورتيزول.

6. البقوليات

أكدت دراسة نُشرت في Nutrients ، أن استهلاك البقوليات قد يكون له تأثير إيجابي على تقليل القلق وتحسين الحالة المزاجية بسبب تركيبتها الغذائية، يحتوي الحمص والعدس والفول والبقوليات الأخرى على مضادات الأكسدة وفيتامين B6 والمغنيسيوم. يمكن استخدامها كبديل للحوم الحمراء في وصفات الطعام لأنها غنية بالبروتين.