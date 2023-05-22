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القاهرة - سامية سيد - من الشائع أن تسبب لدغة البعوض رد فعل طفيفًا على جلدك، ويمكن أن يتفاقم رد الفعل هذا خلال الـ 24 ساعة المقبلة، لكنه يتحسن عادةً منذ ذلك الحين، وغالبًا ما يزول في غضون أسبوع.

يتم تشخيص متلازمة سكيتر عندما يكون لديك رد فعل قوي تجاه لدغة البعوض قد ترى منطقة كبيرة من التورم والوجع والاحمرار والحكة أو الألم في مكان اللدغة يمكن أن يحدث مثل هذا التفاعل في غضون ساعات من اللدغة ، وقد يستمر لأسابيع.

قد تلاحظ بعض الاحمرار والانتفاخ في غضون بضع دقائق من اللدغة ، يتبعها ظهور نتوء أحمربني خلال اليومين المقبلين عادة ما يكون النتوء صعبًا ومثيرًا للحكة في بعض الأحيان ، قد تصاب ببثور صغيرة أو بقع داكنة صغيرة تشبه الإصابة.

يجب أن تكون على اتصال بعوضة لمدة ست ثوانٍ على الأقل حتى يحدث هذا النوع من التفاعل.

وضمن سلسلة موضوعا س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن متلازمة سكيتر وفقا لما ذكره موقع webmd

س: ما هي أسباب متلازمة سكيتر؟

تحدث متلازمة سكيتر بسبب تفاعل الجسم مع عديد الببتيدات الموجودة في لعاب البعوض الأنثوي. Polypeptides هي سلاسل من الجزيئات تسمى الأحماض الأمينية.

تحتاج أنثى البعوضة إلى أن تتغذى على الدم لإنتاج البيض، و يستخدم البعوض جزء فم يسمى خرطوم لثقب الجلد وامتصاص الدم أثناء امتصاصهم للدم ، يقومون أيضًا بحقن كمية صغيرة من اللعاب في جسمك لأن اللعاب يحتوي على مادة تمنع الدم من التجلط. ذكور البعوض لا تلدغ البشر.

س: من هم الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة سكيتر؟

تعد متلازمة سكيتر نادرة الحدو ، ولكن من المرجح أن يصاب بها بعض الأشخاص أكثر من غيرهم.

-الرضع والأطفال، لأن لديهم مناعة أقل.

-لدغ البالغون من نوع من البعوض لم يتلامسوا معه من قبل يمكن أن تختلف البولي ببتيدات من نوع إلى آخر يمكن أن يصاب الشخص بمتلازمة سكيتر نتيجة لدغة أحد الأنواع ولكن ليس لديه رد فعل تجاه لدغة من نوع آخر.

-الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الجهاز المناعي هذا هو النظام الذي يحمي جسمك من العدوى.

-إذا كنت قد أصبت بعدة لدغات من البعوض ، فستصبح أقل حساسية للعاب ، لذا فإن الأنواع الشديدة من ردود الفعل مثل متلازمة سكيتر ليست شائعة جدًا.

س: ما هي أعراض متلازمة سكيتر؟

التورم والوجع والاحمرار مع الألم أو الحكة أمر شائع في رد الفعل الشديد، بالإضافة إلى ذلك ، قد تصاب بالحمى يمكن أن تشمل أعراض متلازمة سكيتر أيضًا خلايا النحل ، وهو نوع من الطفح الجلدي قد تتورم الغدد الليمفاوية ، وهي أجزاء من جهازك المناعي.

س: كيف يتم تشخيص متلازمة سكيتر؟

يمكن لطبيب الرعاية الأولية أو الطبيب تقييم ما إذا كنت مصابًا بمتلازمة سكيتر من خلال النظر إلى المنطقة المصابة على جلدك لا يوجد فحص دم للتحقق من المتلازمة ، لذلك سيصل طبيبك عادة إلى تشخيصه بعد معرفة ما إذا كانت البعوضة قد عضتك.

س: ما هو علاج متلازمة سكيتر؟

سيرغب طبيبك في معرفة الأعراض التي تعانيها والمدة التي مرت بها قبل أن يقترحوا خطة علاجية سيقومون أيضًا بفحص تاريخك الطبي ويسألون عن الأدوية والفيتامينات والمكملات وأي شكل آخر من أشكال العلاجات التي تتناولها حاليًا، وعادة ما يتضمن علاج متلازمة سكيتر مضادات الهيستامين عن طريق الفم وكريمات الستيرويد الموضعية.

مضادات الهيستامين عن طريق الفم هي فئة من الأدوية المستخدمة لعلاج أعراض الحساسية. يتم أخذها عن طريق الفم. كريمات الستيرويد الموضعية هي كريمات أو مستحضرات أو مراهم تحتوي على المنشطات التي تساعد في مكافحة الالتهاب في الجسم. يجب وضعها على جلدك بالقرب من مكان الإصابة في بعض الأحيان ، قد يطلب منك طبيبك تناول المنشطات عن طريق الفم.