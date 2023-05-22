شكرا لقرائتكم خبر عن غدد ليمفاوية ولا أمراض مناعية.. أسباب تورم تحت الإبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الجهاز الليمفاوي في جسمك بتصفية المواد الغريبة وتخزين الخلايا الليمفاوية، والتي تسمى أيضًا خلايا الدم البيضاء، وتحارب الخلايا الليمفاوية الأمراض كجزء من جهازك المناعي.

وحسب ما ذكره موقع healthgrades يوجد في الجهاز الليمفاوي المئات من العقد الليمفاوية، وهي مجموعات صغيرة مستديرة من الخلايا إنها تحبس الجراثيم والخلايا غير الطبيعية، وتنشط الاستجابات المناعية التي تخلص الجسم من العدوى المحتملة.

نظرًا لوجود العقد الليمفاوية في الإبط من بين أماكن أخرى، يمكن أن يشير التورم في إبطك إلى أن جسمك يستجيب لمرض أو عدوى يمكن أن تكون هذه العديد من الأمراض المختلفة، بدءًا من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الخطيرة مثل سرطان الغدد الليمفاوية .

يمكن أن يظهر تورم الإبط أن جسمك يستجيب للعدوى، الغدد الليمفاوية هي جزء من جهاز المناعة في الجسم لمكافحة الأمراض هذه العقد عبارة عن مجموعات صغيرة على شكل حبة الفول تقع في جميع أنحاء الجسم وهى:

"الرقبة، الإبط، الصدر، البطن، الفخذ"، يمكن أن يبدو التورم في الإبط وكأنه كتلة منفصلة بدلاً من التورم المنتشر في جميع أنحاء المنطقة.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لتورم الإبط بعض هذه الأسباب مقلقة أكثر من غيرها، نظرًا لأن تورم الإبط يمكن أن يشير إلى مشكلة خطيرة محتملة ، فمن المهم أن ترى طبيبك للتشخيص.

يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كان هناك تورم تحت الإبط:

-لا تزول في غضون أسبوعين

-حجمه كبير

-صعب وثابت، مما يعني أنه لا يمكنك تحريكه داخل الأنسجة

-ليس مؤلم

اطلب الرعاية الطبية إذا كان هناك تورم تحت الإبط مصاحبًا لأعراض أخرى مثل:

-حمى

-تعرق ليلي

-فقدان الوزن غير المبرر

-احمرار حول الكتلة

-ألم في أماكن أخرى حول الجسم

لديك عدة عقد ليمفاوية في كل إبط بعضها قريب من الجلد ، والبعض الآخر أعمق وتعمل كمرشحات للجهاز الليمفاوي في الجزء العلوي من جسمك عندما يبدأ جهازك المناعي في محاربة العدوى ، تساعد الغدد الليمفاوية في محاصرة الفيروسات والبكتيريا والخلايا الأخرى.

عادة، هذا يعني أن العقد الليمفاوية على جانبي جسمك منتفخة ، بما في ذلك تلك الموجودة تحت ذراعك وعنقك اعتلال العقد اللمفية الثنائي هو اسم هذه الحالة وإنها استجابة نموذجية لمرض أو عدوى.

العقدة الليمفاوية المنتفخة على جانب واحد هي اعتلال عقد لمفية إبطية أحادية الجانب .

يمكن أن تشير الغدد الليمفاوية المنتفخة على جانب واحد أيضًا إلى إصابة الثدي مثل التهاب الضرع التهاب الثدي هو التهاب والتهاب في الثدي يسبب احمرارًا وتورمًا وألمًا .

الالتهابات الموضعية في الذراع

يمكن أن تتسبب عدوى الذراع أو الإبط أيضًا في تورم العقدة الليمفاوية و يعد مرض خدش القطة مثالًا على ذلك ، حيث يمكن أن تؤدي البكتيريا الناتجة عن الخدش الناجم عن القطط إلى تورم الغدد الليمفاوية والصداع والحمى.

يمكن أن يتسبب الخراج، وهو تجمع من القيح تحت الجلد يتكون من عدوى أو جسم غريب محاصر ، في حدوث تورم في الإبط .

- أمراض المناعة الذاتية

قد تسبب أمراض المناعة الذاتية تورمًا في الإبط الذئبة ، وخاصة الذئبة الحمامية الجهازية ، هي حالة مناعة ذاتية طويلة الأمد تسبب التعب والطفح الجلدي وآلام المفاصل قد يسبب مرض الذئبة تورم الغدد الليمفاوية.

يمكن أن يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) أيضًا تورمًا في الإبط التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب في المناعة الذاتية يهاجم فيه جهازك المناعي عن طريق الخطأ بطانة المفصل يمكن أن تسبب هذه الحالة ألمًا وتيبسًا وحنانًا في المفاصل.

تشير الدراسات إلى أن التهاب المفاصل الروماتويدي يؤثر على الغدد الليمفاوية عندما تقل القدرة على تصريف السوائل من المفاصل الملتهبة ، مما يؤدي إلى التهاب الغدد الليمفاوية.

تصلب الجلد هو حالة أخرى من أمراض المناعة الذاتية تسبب شد الجلد وتصلبه قد يكون من أعراض تصلب الجلد تورم في الإبط.

- إصابات فيروسية

أكثر أنواع العدوى الفيروسية شيوعًا هو نزلات البرد تعد أمراض الفيروسات معدية ويمكن أن تؤدي إلى عدة أعراض، مثل:

-تورم الغدد الليمفاوية

-حمى

-تعب

-إلتهاب الحلق

-صداع

-الأوجاع والآلام

-فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية مثل الحمى الغدية ، المعروفة أيضًا باسم كثرة الوحيدات ، تورمًا في الإبط.

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس أكثر خطورة يمكن أن يسبب تورم في الإبط. يضعف تدريجياً جهاز المناعة بمرور الوقت. واحدة من أولى علامات فيروس نقص المناعة البشرية هي تضخم الغدد الليمفاوية.

- سرطان

يمكن أن تشير العقدة الليمفاوية المنتفخة على جانب واحد إلى سرطان الثدي المتقدم الغدد الليمفاوية تحت الذراع هي أماكن شائعة لانتشار سرطان الثدي .

الأنواع الأخرى من السرطان التي يمكن أن تسبب تورمًا في الإبط هي:

- سرطان الغدد الليمفاوية هو مجموعة من سرطانات الدم التي تبدأ في الغدد الليمفاوية أو نخاع العظام من الأعراض تورم الغدد الليمفاوية التي يمكن أن تظهر في الإبط أو الفخذ أو الرقبة.

- سرطان الغدة الدرقية : يمكن أن يتسبب سرطان الغدة الدرقية أيضًا في حدوث تورم في الإبط ، على الرغم من أن التورم في الرقبة يؤدي إلى حدوث انتفاخ.عادةلاحظت أولا.

- الساركويد

الساركويد هو حالة تكون فيها مجموعات الخلايا في جهاز المناعة لديك كتلًا ، تسمى الأورام الحبيبية ، في أعضاء مختلفة في الجسم. اعتمادًا على الأعضاء المصابة ، يمكن أن يحدث تورم في الغدد الليمفاوية ، بما في ذلك الإبط.

أسباب أخرى لتورم الإبط

-الخراجات، والتي يمكن أن تتطور حول بصيلات الشعر أو الغدد المنتجة للزيوت

-التهاب الغدد العرقية القيحي، وهو مرض جلدي مزمن مصحوب بكتل متكررة تشبه الدمامل

-الأورام الشحمية، أورام الخلايا الدهنية اللينة وغير المؤلمة والحميدة

إن زيارة طبيبك هي الطريقة الوحيدة لمعرفة سبب تورم أو تورم الإبط كلما أسرعت في طلب الرعاية الطبية وأي علاج ضروري، كان من المرجح أن تكون النتيجة أفضل.