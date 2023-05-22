أعراض إدمان الوجبات السريعة.. حيل مجربة للتخلص منها 

بيروت - نادين محمد - هل تتوقين إلى تناول الوجبات السريعة وتناولها بانتظام ولا تستطيعين الإقلاع عنها؟ إذن فأنت مدمنة على تناول الوجبات السريعة، وقد لا تكونين على علم بذلك؛ مما يسبب العديد من المشاكل الصحية، وذلك لغنى تلك الوجبات السريعة بالعديد نت الدهون والسكريات.

أعراض إدمان الوجبات السريعة

1. زيادة ملحوظة في تناول الوجبات السريعة

قد تجدين نفسك تتناولين طعامًا أكثر مما اعتدت عليه، كما قد يزداد حجم الوجبة مع تكرار تناول الطعام بمرور الوقت.

كما ستلاحظين أن حياتك تدور حول الطعام حيث تقضين الكثير من الوقت لشراء الطعام والحصول على الوجبات السريعة.

الصورة من موقع AdobeStock

2. الإفراط في الأكل المتعمد حتى عند الشبع

الرغبة في تناول الطعام عند الجوع أمر طبيعي، ولكن إذا أصبحت هذه عادة، فيعد ذلك علامة يجب الانتباه إليها. علاوة على ذلك، في كثير من الأحيان عندما تواجه السيدات اضطرابًا عاطفيًا، فقد تبحث عن الوجبات السريعة لتشعر بتحسن وسد الاحتياجات العاطفية، بدلاً من تناول الطعام لملء المعدة.

3. ظهور أعراض الانسحاب

عندما لا يتوفر الطعام، قد تظهر عليك أعراض انسحاب فسيولوجية أو نفسية مثل التعصب والشعور بتنميل بالجسم.

الصورة من موقع AdobeStock

4. محاولات فاشلة للإقلاع عن الوجبات السريعة

قد يتسبب إدمان الوجبات السريعة في الفشل في كبح جماح الرغبة الشديدة لتناول الوجبات السريعة؛ رغم معرفتك بالمخاطر التي تصابين بها بإدمان الوجبات السريعة مثل السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وما إلى ذلك على المدى الطويل.

ما رأيك في معرفة المزيد عن الوجبات السريعة تسبّب الاكتئاب!

أسباب إدمان الوجبات السريعة

الصورة من موقع AdobeStock

يؤدي تناول الوجبات السريعة إلى تحفيز مركز المكافأة في الدماغ لإفراز مادة الدوبامين، وهي مادة كيميائية تمنحك إحساسًا بالسعادة، وقد تتجاوز إشارات الشعور بالسعادة إشارات الشبع، وينتهي بك الأمر بتناول الطعام حتى عندما تكونين غير جائعة، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

يجب الانتباه أيضاً إلى إن الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة قد يكون موروثاً من الأم، فوفقًا لدراسة، فإن الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة تعتمد كثيرًا على النظام الغذائي للأم خلال فترة أواخر الحمل. أيضًا ، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي خلال فترة المراهقة إلى عكس الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة لدى الذكور أكثر من الإناث.

التخلص من إدمان الوجبات السريعة

يمكن التفكير في كافة المضاعفات السلبية التي سيتسبب بها إدمان الوجبات السريعة.

الصورة من موقع AdobeStock

يمكنك التخلص من الأطعمة السريعة ببطء من نظامك الغذائي، والبدء بكبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام بين الحين والآخر.

يمكنك تناول الطعام الصحي سهل التحضير لتقليل تناول الوجبات السريعة، وجعل نظامك الغذائي أكثر صحة.

غالبًا ما تكون الأطعمة السريعة طعامًا مريحًا وطريقة للتعامل مع مشكلتك العاطفية. لذا حاولي التخلص من مشاعرك السلبية بطريقة أخرى مثل ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى السينما أو التحدث لصديق.

إذا أعجبكِ هذا المقال يمكنكِ الإطلاع على أضرار لا تعرفينها عن الوجبات السريعة

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر: مايوكلينك