شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسو الرياضة أقل عرضة للوفاة الناتجة من الالتهاب الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إحدى الدراسات الجديدة أن ممارسة التمارين الرياضية لمختلف الأعمار تساهم في الحفاظ علي الصحة العامة، بالاضافة إلى اتباع نظام غذائي سليم مناسب للأشخاص.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص المعرضين لخطر الموت بسبب الإنفلونزا يمكن أن يستفيدوا من زيادة مستويات تمارين القلب، أو كما تعرف أيضًا بالتمارين الهوائية cardio exercise، وإن ممارسة الرياضة حتى دون المعايير الموصى بها يمكن أن تساعد على تقليل خطر وفاة الشخص بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، وذلك وفقًا لما نشره موقع إندبندنت.

فممارسة تمارين تقوية العضلات مرتين على الأقل في الأسبوع يمكن أن تحمي من الموت بسبب الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.لذلك القيام بتمارين تقوية العضلات سبع مرات في الأسبوع أو أكثر كان مرتبطا بمخاطر أعلى.

كما أشار خبراء من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، في دراسةالي الصلة بين النشاط البدني في أوقات الفراغ ووفيات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

واظهرت نتائج الدراسة وفاة نحو 1516 شخصا نتيجة الإصابة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.والأشخاص الذين كانوا يستوفون توصيات التمارين المنتظمة ، أقل عرضة للوفاة من الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي بنسبة 48% مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا الرياضة بنفس القدر.